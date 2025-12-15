‘दानवीर’ में नए अंदाज में दिखेंगे पवन सिंह, इस शहर में शुरू हुई शूटिंग

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की अपकमिंग फिल्म ‘दानवीर’ की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो गई है. फिल्म की शुरुआत की खबर सामने आते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सामाजिक सरोकार, दमदार एक्शन और भावनात्मक कहानी से सजी इस फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में पहले से ही खास चर्चा है. लखनऊ की ऐतिहासिक लोकेशन्स पर शूट हो रहे सीन फिल्म को और खास बनाएंगे.

फिल्म ‘दानवीर’ को लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि इसकी कहानी दर्शकों को भरपूर मनोरंजन के साथ-साथ समाज को एक अच्छा संदेश भी देगी. उन्होंने बताया कि इस फिल्म में एक्शन, भावनाएं, पारिवारिक रिश्ते और समाज से जुड़े मुद्दे अच्छे तरीके से दिखाए जाएंगे.

फिल्म को लेकर क्या बोले पवन सिंह

पवन सिंह ने कहा कि लखनऊ जैसे खूबसूरत शहर में शूटिंग शुरू होना पूरी टीम के लिए खुशी की बात है. उन्होंने यह भी बताया कि निर्देशक मनोज नारायण की सोच बिल्कुल साफ है और पूरी टीम मेहनत से काम कर रही है. पवन सिंह ने दर्शकों से अपील की कि वे फिल्म ‘दानवीर’ को अपना प्यार और आशीर्वाद दें, क्योंकि इस बार वह उन्हें एक नए अंदाज़ में नजर आएंगे.

फिल्म ‘दानवीर’ को वाई सी प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. और मारफा म्यूजिक के बैनर तले बनाया जा रहा है. इस फिल्म के निर्माता प्रेम पाल और अमृत कुमार हैं, जबकि इमरोज अख्तर (मुन्ना) सह-निर्माता के तौर पर जुड़े हैं. फिल्म का निर्देशन और कहानी मनोज नारायण ने संभाली है, जिनसे एक अच्छी और मनोरंजक फिल्म की उम्मीद की जा रही है. 'दानवीर' की स्टार कास्ट

इस फिल्म में पवन सिंह के साथ समर सिंह और महिमा सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इनके अलावा प्रकाश जायस, संजय वर्मा, निशा झा और सुनीता मौर्या जैसे कलाकार फिल्म को मजबूती देंगे. फिल्म में सॉन्ग छोटू और रत्नेश सिंह ने लिखे हैं और म्यूजिक प्रियांशु सिंह और सरगम का होगा. कोरियोग्राफर गोल्डी जायसवाल और सोनू के होंगे.

फिल्म की प्रोडक्शन टीम

फिल्म की प्रोडक्शन टीम भी काफी मजबूत है. आदित्य सिंह ईपी के तौर पर जुड़े हैं, बबलू प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं और नितिन प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कुल मिलाकर, ‘दानवीर’ एक बड़ी और शानदार फिल्म लग रही है, जो पवन सिंह के करियर में एक और खास फिल्म साबित हो सकती है. अब फैंस को इसकी रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है.