हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमानवरात्रि के चौथे दिन पवन सिंह का भक्तिमय देवी गीत रिलीज, कुछ ही घंटों में मिले लाखों व्यूज

नवरात्रि के चौथे दिन पवन सिंह का भक्तिमय देवी गीत रिलीज, कुछ ही घंटों में मिले लाखों व्यूज

Pawan Singh New Bhakti Song: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चरणों में अपना नया भक्ति गीत पेश किया है. जानिए इस गीत की खास बातें और फैंस की रिएक्शन .

By : आईएएनएस | Updated at : 25 Sep 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह 'राइज एंड फॉल' की टीआरपी बढ़ाकर वापस आ गए हैं. एक्टर ने वापस आते ही काम पर वापसी की और मां दुर्गा के चरणों में अपना नया गीत अर्पित कर दिया है.

पवन सिंह का नया देवी गीत 
एक्टर ने गीत में मां दुर्गा की महिमा का बखान किया है. यह गीत रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर छा गया है. पवन सिंह का नया देवी भक्ति गीत 'चुनरिया लहरे माई के' रिलीज कर दिया गया है. इसे पवन सिंह ने अपने ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया है.

वह गीत में एक्टर चांदनी सिंह के साथ मां की आराधना कर रहे हैं. वीडियो में एक्ट्रेस अपने आंगन में झड़ने वाले नीम के पत्तों को साफ कर रही हैं क्योंकि मां के आने की तैयारी करनी है. पवन सिंह गीत में कहते हैं कि जैसे हवा से नीम के पत्ते झड़ रहे हैं, उसी तरीके से मां की लाल चुनरिया लहरा रही है.

मिल चुके हैं लाखो व्यूज
इतना ही नहीं, एक्टर मां की छोटी सी मूर्ति की स्थापना भी कर रहे हैं. जितने अच्छे तरीके से गीत के वीडियो को फीचर किया गया है, उतना ही अच्छा पवन सिंह ने अपनी आवाज से भक्ति गीत में रस भर दिया है.

इस गीत के लिरिक्स आलम दिलशाद ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक डायरेक्ट अजय सिंह एजे और सरगम ​​आकाश ने किया है. गीत को फैंस ने इतना पसंद किया है कि खबर लिखे जाने तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

फैंस का रिएक्शन 
फैंस को पवन सिंह का देवी गीत बहुत पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा, "बिना पवन भैया के नवरात्रि अधूरा लग रहा था, लेकिन जब पवन भैया का सॉन्ग आया तो लगा कि अब हुआ नवरात्रि सफल, जय माता रानी."

दूसरे यूजर ने लिखा, "कान तरस गया था पवन भैया का नवरात्रि गीत सुनने के लिए." यह पहला गीत नहीं है. पवन सिंह हर बार नवरात्रि में देवी भजन रिलीज करते हैं. वहीं, महापर्व छठ के अवसर पर भी छठी मईया के भी गीत रिलीज करते हैं. उनका फेमस गाना 'जोड़े जोड़े फलवा छठ' के मौके पर सबसे ज्यादा सुना जाता है.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 04:43 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Bhojpuri Song Navratri 2025 Bhakti Song
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

H-1B Visa Fee Hike vs China’s New K Visa: Global Tech Talent के लिए कौन बनेगा Magnet?| Paisa Live
IPO Alert: Jain Resource Recycling IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India Test Squad: वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ Team India का ऐलान, Shubman Gill कप्तान
CJI Remark Controversy: SC फैसले पर Anirudhacharya का विवादित बयान, CJI पर टिप्पणी
Communal Clash: Davangere में 'I Love Mohammed' बैनर पर बवाल, पथराव से तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget