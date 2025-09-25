हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'वेंस्डे सीजन 2' की 91 देशों में बादशाहत बरकरार, सिर्फ 6 मिलियन व्यूज की है जरूरत, फिर बन जाएगा रिकॉर्ड!

Wednesday Season 2: जेना ओर्टेगा के शो ने एक बार फिर नेटफ्लिक्स के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है. 100 मिलियन व्यूज के साथ दर्शकों का हो रहा है फुल ऑन एंटरटेनमेंट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 04:34 PM (IST)
'वेंस्डे सीजन 2' ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है और इस हफ्ते भी ये शो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 शोज के लिस्ट में मौजूद है. इतना ही नहीं जेना ओर्टेगा के इस शो ने अब तक कई हिट सीरीज को पछाड़ कर ये मुकाम हासिल किया है. 

लगातार 7 हफ्तों से सबसे ज्यादा देखे जाना शो बना वेंस्डे सीजन 2 
जेना ओर्टेगा के 'वेंस्डे सीजन 2' ने लगातार 7 हफ्तों से अपना दबदबा बनाकर रखा है. अब आठवें हफ्ते भी जेना ओर्टेगा का ये शो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक सातवें हफ्ते में 'वेंस्डे सीजन 2' लगभग 91 देशों में ट्रेंड कर रहा था.

  • इतना ही नहीं 15 देशों में ये शो ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 रहा. 100 मिलियन व्यूज के साथ 'वेंस्डे सीजन 2' जमकर अपने फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहा है. रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जेना ओर्टेगा की ये सीरीज अपने व्यूज से 'ब्रिजरटन सीजन 3' को भी मात दे देगी.
  • कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार 'ब्रिजरटन सीजन 3' ने अपने लाइफटाइम में 106 मिलियन व्यूज हासिल किए है. अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 'वेंस्डे सीजन 2' अपनी पॉपुलैरिटी और व्यूज से जल्द ही इस सीरीज को भी पीछे छोड़ देगी. 

सीजन 3 के लिए भी एक्साइटेड हैं फैंस
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की हाइएस्ट रेटेड और सबसे ज्यादा व्यूज वाले इस शो को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. 2022 में इस सीरीज का पहला पार्ट रिलीज हुआ था जिसे बहुत पसंद किया गया. अब तीन साल बाद इसके सीजन 2 के दोनों ही पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं. सीजन 2 के फर्स्ट पार्ट ने तो ऑडियंस को डराया ही लेकिन इसके सेकंड पार्ट का क्लाइमेक्स भी हैरान करने वाला था. 

अब फैंस को भी उम्मीद है कि शायद इसका तीसरा सीजन और भी डरावना और दिलचस्प होगा. इतना ही नहीं तीसरे सीजन में कई गहरे राज से भी पर्दा उठेगा जिसे देखने के लिए फैंस अभी से बहुत एक्साइटेड हैं. व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वेंस्डे का तीसरा सीजन 2027 में रिलीज किया जाएगा. लेकिन मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

Published at : 25 Sep 2025 04:34 PM (IST)
Netflix Wednesday Wednesday Season 2 Jena Ortega
