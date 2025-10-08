'शेर सिंह' 'पवन राजा' है 'जिद्दी आशिक', 'पावर स्टार' का चलता है बॉक्स आफिस पर सिक्का

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात हो और इसमें पवन सिंह का नाम न आए ये तो ना इंसाफी होगी. आज पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और सिंगर के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में दर्शकों को कई बढ़िया गाने और फिल्में दी हैं. आज हम आपको पावर स्टार के हिट फिल्मों के लिस्ट देंगे.

बॉक्स ऑफिस किंग हैं पवन सिंह

बिहार में जन्मे पवन सिंह को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था. 2008 में 'लॉलीपॉप लागेलु' गाने ने उनकी जिंदगी बदल दी. म्यूजिक इंडस्ट्री में तो उन्होंने बड़ा नाम बनाया है ही साथ ही बतौर एक्टर भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है.

2007 में उन्होंने अपनी फिल्म 'रंगली चुनरिया तोहरे नाम' से डेब्यू किया था. इसके बाद से वो लगातार अपनी हिट फिल्मों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. पवन सिंह की हिट फिल्मों की लिस्ट कुछ इस प्रकार हैं-

1. प्रतिज्ञा

पवन सिंह के करियर की ये सबसे हिट और बेहतरीन फिल्मों में से एक है. बॉक्स ऑफिस पर 2008 में ये फिल्म रिलीज होते ही इसने गर्दा मचा दिया. फिल्म की कहानी और किरदारों को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और ये बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई.

फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें पवन सिंह के अलावा मोनालिसा, पाखी हेगड़े, निरहुआ और सोनाली जोशी से कलाकारों को देखा गया था.

2. सत्या

भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. दर्शकों ने फिल्म में बतौर अभिनेता पवन सिंह के एक्टिंग स्किल्स को काफी सराहा था.

फिल्म की एक्ट्रेसेस की बात करें तो इसमें अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे ने मुख्य भूमिका निभाई. आज भी फिल्म के गानों को दर्शक गुनगुनाते हैं और इसे पहले की तरह ही प्यार देते हैं.

3. लोहा पहलवान

पवन सिंह स्टारर ये मूवी 2018 में रिलीज हुई. फिल्म में पावरस्टार को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा गया था. पवन सिंह के अलावा इसमें प्रकाश जैस, किरण मल्ला, देव सिंह, संतोष पहलवान समेत कई कलाकार नजर आएं. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

4. जिद्दी आशिक

इस लिस्ट के अगले नंबर पर भोजपुरी म्यूजिक सेंसेशन और पॉपुलर अभिनेता पवन सिंह की फिल्म 'जिद्दी आशिक' का नाम शुमार है. 2013 में महापर्व छठ के मौके पर ये मूवी रिलीज हुई थी. एक्टर की इस रॉम-कॉम फिल्म में जबरदस्त एक्शन भी देखा गया था.

इसमें पवन सिंह राजा नाम के कैरेक्टर में नजर आए. इसके साथ ही मोनालिसा, तनुश्री दत्ता, दीप श्रेष्ठ समेत कई जबरदस्त कलाकारों ने फिल्म में अपनी भूमिका निभाई. बॉक्स ऑफिस पर पवन सिंह की इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और हिट साबित हुई.

5. पावरस्टार

पवन सिंह की ये फिल्म उनकी मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों को लेकर इसका बज देखने को मिला और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने अपनी कमाई से सभी को चौंका दिया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट हुई.

2025 में रिलीज हुई इस फिल्म में पवन सिंह के अलावा अरशद अली, प्रकाश जैस, मनोज टाइगर समेत कई सेलेब्स को देखा गया.

6. शेर सिंह

6 दिसंबर 2019 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज होती ही इस फिल्म ने थिएटर्स में अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया. एक बार फिर आम्रपाली दुबे और पवन सिंह की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया और खूब नोट छापे थे. इस फिल्म को भी पवन सिंह की बेहतरीन और हिट फिल्मों की लिस्ट में दर्जा मिला है.

7. पवन राजा

पवन सिंह की ये भोजपुरी फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी. दर्शकों ने बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म को बहुत प्यार दिया और थिएटर्स में नोटों की बारिश होने लगी. पवन सिंह की इस हिट फिल्म को वीरू ठाकुर ने लिखा था तो वहीं अरविंद चौबे इसके निर्देशक हैं.

अक्षरा सिंह और मोनालिसा संग पवन सिंह की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा.