मलयालम सुपरस्टार Mammootty की प्रोडक्शन कंपनी पर ED की रेड, लग्जरी गाड़ियों की तस्करी से जुड़ा है मामला

मलयालम सुपरस्टार Mammootty की प्रोडक्शन कंपनी पर ED की रेड, लग्जरी गाड़ियों की तस्करी से जुड़ा है मामला

ED Raid On Mammootty Property: मलयालम एक्टर ममूटी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी पर ईडी ने आज रेड डाली है. ये मामला लग्जरी कारों की तस्करी और अनऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

मलयालम सुपरस्टार और एक्टर दुलकर सलमान के पिता ममूटी कथित तौर पर कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं. दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज (8 अक्टूबर) चेन्नई के ग्रीनवेज़ रोड स्थित उनकी एक प्रॉपर्टी पर छापा मारा है. बताया जा रहा है कि इस संपत्ति में अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी स्थित है. हालांकि ममूटी, दुलकर सलमान और वेफेयर फिल्म्स से जुड़ी टीम ने अभी तक इस छापेमारी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

ममूटी की प्रॉपर्टी पर ईडी की रेड
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक  आठ ईडी अधिकारियों ने सीआरपीएफ कर्मियों के साथ मिलकर ममूटी की प्रॉपर्टी में स्थित वेफेयर फिल्म्स पर रेड डाली. यह तब हुआ जब ईडी के कोच्चि जोनल ऑफिस  ने महंगी लग्जरी गाड़ियों की तस्करी और अनऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग की चल रही जांच के सिलसिले में केरल और तमिलनाडु में 17 स्थानों पर छापे मारे थे.

इसमें पृथ्वीराज, दुलकर सलमान और अमित चकलाकल जैसे फिल्मी स्टार्स के रेजिडेंस और इस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हैं. कुछ वाहन मालिक, ऑटो वर्कशॉप और एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर के व्यापारी भी इसमें शामिल थे.

क्या है मामला
शुरुआती जांच से पता चला है कि कोयंबटूर स्थित एक नेटवर्क ने कथित तौर पर फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय से संबंध होने का दावा करके अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन हासिल किए. फिर इन लग्ज़री गाड़ियों को फिल्मी हस्तियों समेत अमीर लोगों को काफ़ी कम दामों पर बेच दिया गया.

'पैट्रियट' की शूटिंग जारी
इस बीच, ममूटी ने महेश नारायणन द्वारा निर्देशित अपनी अपकमिंग पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर, 'पैट्रियट' का हैदराबाद शेड्यूल आखिरी दिन पूरा कर लिया है. सिनेमा एक्सप्रेस के अनुसार, शूटिंग का अगला फेज 15 अक्टूबर से यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है.  हैदराबाद शेड्यूल के बाद, ममूटी कथित तौर पर चेन्नई गए थे.

 

Published at : 08 Oct 2025 11:54 AM (IST)
Embed widget