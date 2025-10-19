Chhath Song 2025: आम्रपाली दुबे और निरहुआ का नया छठ गीत हुआ रिलीज, सुनते ही हो जाएंगे इमोशनल

छठ का मौका हो और भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार्स पीछे रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है. सिनेमा की पॉपुलर जोड़ी आम्रपाली दुबे और निरहुआ ने अपना नया छठ गीत रिलीज किया है. गीत ऐसा है कि उसे देखने और सुनने के बाद किसी के लिए भी आंसू रोक पाना मुश्किल है. सोशल मीडिया पर गीत को बहुत पसंद किया जा रहा है.

आम्रपाली दुबे और निरहुआ का छठ गीत

भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ी आम्रपाली दुबे और निरहुआ का नया छठ गीत "छठ व्रत" रिलीज हो चुका है. गीत में निरहुआ और आम्रपाली ऐसी जोड़ी की भूमिका में हैं जो संतानहीन है. आम्रपाली अपनी ही छोटी बहन की गोद भराई में जाती है, जहां लोग उन्हें मनहूस कहते हैं क्योंकि उनके आने के बाद उनकी छोटी बहन छत से गिर जाती है.

ऐसे में बच्चे और मां दोनों की हालत नाजुक है. ऐसे में बच्चे और मां की जान बचाने के लिए आम्रपाली छठी मईया का व्रत पूरे अनुष्ठान और दिल से करती हैं. 10 मिनट के गीत में फिल्माई कहानी दिल को छू लेने वाली है और फैंस भी गीत की भर-भर कर तारीफ कर रहे हैं.

फैंस ने किया "छठ व्रत" गीत की जमकर तारीफ

एक यूजर ने गीत की तारीफ कर लिखा, "दिल छू लेने वाली कहानी, बहुत खूब आम्रपाली और कल्पना की आवाज ने जादू कर दिया…जय छठी मैया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "जब भी आम्रपाली दुबे और निरहुआ साथ दिखते हैं, कुछ बड़ा ही करते हैं, इस बार छठ पर यही गीत बजेगा."

View this post on Instagram A post shared by Nishant Ujjwal (@prashantnishant)

आम्रपाली दुबे की अपकमिंग फिल्में

बता दें कि गीत को कल्पना पटवारी ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और गीत के लिरिक्स धरम हिंदुस्तानी ने लिखे हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो आम्रपाली दुबे की कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ का रिलीज होना बाकी है. एक्ट्रेस की 'सास बहू और यमराज' और 'मातृ देवों भव' रिलीज होने वाली हैं. दोनों ही फिल्मों का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जबकि फिल्म 'रोजा' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन फिल्म की रिलीज को लेकर कोई जानकारी नहीं है.