खेसारी लाल यादव Vs निरहुआ: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए कितने करोड़ के हैं मालिक

भोजपुरी इंडस्ट्री इस समय हर जगह छा गई है. इसके स्टार्स ने बॉलीवुड में भी अपनी अलग जगह बना ली है. कई फिल्मों या गानों में भोजपुरी स्टार नजर आ चुके हैं. खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं और आए दिन इनके गाने और फिल्में रिलीज होती रहती हैं. आइए आपको बताते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है.

खेसारी लाल यादव और निरहुआ के लिए फैंस दीवाने रहते हैं. इनका कोई भी गाना आता है तो वायरल हो जाता है. इनकी फिल्मों का इंतजार रहता है. इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी करती हैं. दोनों ने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से खूब कमाई की है. फिल्मों के लिए भी ये मोटी रकम लेते हैं.

खेसारी लाल यादव की इतनी है नेटवर्थ

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर लोग दीवाने हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक खेसारी लाल यादव की नेटवर्थ 14 करोड़ है. वो एक फिल्म के लिए 50-60 लाख रुपये चार्ज करते हैं. वहीं स्टेज शो के लिए 10-15 लाख रुपये चार्ज करते हैं. खेसारी लाल यादव इन दिनों बॉलीवुड में भी छाए हुए हैं. उनका वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में गाना पनवाड़ी धमाल मचा रहा है. इस गाने पर लोग खूब रील्स बना रहे हैं.

कौन है ज्यादा अमीर

वहीं निरहुआ की बात करें तो वो एक्टिंग के साथ राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में दायर किए हलफनामे में निरहुआ ने बताया था कि वो 6 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. उनके पास मुंबई में एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये है, इसके अलावा गोरखपुर में भी एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 45 लाख है. निरहुआ के पास 2,40,0000 लाख रुपये की गैर कृषि और कृषि जमीन भी है. इसके अलावा कई लग्जरी कार क भी मालिक है. जिसमें रेंज रोवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक बाइक है. निरहुआ एक फिल्म के लिए 30-35 लाख रुपये लेते हैं. दोनों एक्टर की नेटवर्थ देखकर पता चलता है कि खेसारी लाल यादव ज्यादा अमीर हैं.

