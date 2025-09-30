शिवांगी जोशी की 'बहन' ने लगाई पिया के नाम की 'मेहंदी', फंक्शन में ढोल बजाकर खूब नाचीं एक्ट्रेस
शिवांगी जोशी की छोटी बहन शीतल जोशी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. एक्ट्रेस की बहन की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. बारात के स्वागत के लिए भी तैयारियां हो चुकी हैं.
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के अलावा टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के घर भी शहनाई बजने वाली है. जी हां, एक्ट्रेस की छोटी बहन शीतल जोशी दुल्हन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. शीतल की शादी की तैयारियां हो चुकी हैं. शिवांगी का घर सच चुका है, अब बस बारात आने की देर है.
बारात से पहले शादी की और भी रस्में की जा रही हैं. धीरे-धीरे शिवांगी और शीतल सोशल मीडिया पर रस्मों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर उसके बारे में जानकारी दे रही हैं. कुछ देर पहले ही शिवांगी की बहन शीतल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है.
शीतल ने की मेहंदी फ्लॉन्ट
वीडियो में उन्होंने मेहंदी सेरेमनी की झलक दिखलाई है.शीतल के हाथों और पैरों में बेहद ही खूबसूरत मेहंदी लगी है. वीडियो में शीतल अपनी मेहंदी को जमकर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. वहीं, शिवांगी जोशी भी बहन की मेहंदी सेरेमनी में खूब मस्ती करती दिख रही हैं.
शिवांगी वीडियो में झूम-झूमकर ढोल बचाती और डांस करती हुई दिख रही हैं.इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस के हाथों पर भी मेहंदी लगी है, जिसे उन्होंने खूब फ्लॉन्ट किया. इस दौरान एक्ट्रेस अपने पूरे परिवार के साथ मेहंदी की रस्म को एंजॉय करती दिखीं.
5 जून को हुई थी सगाई
वीडियो में शीतल के भाई उन्हें गोद में उठाए हुए नजर आ रहे हैं.दोनों बहनें भी साथ में जमकर पोज देती दिखीं.वीडियो को शेयर कर शीतल ने कैप्शन में लिखा, 'मेहंदी है रचने वाली'.बता दें शीतल की इसी साल 5 जून को सगाई हुई थी और अब वो दुल्हन बनने जा रही हैं.
शीतल की शादी उनके होमटाउन देहरादून से हो रही है. ऐसे में शिवांगी भी वहां पहुंच चुकी हैं और खूब धमाल मचा रही हैं. बता दें शिवांगी जोशी को आखिरी बार बड़े अच्छे लगते हैं 4 में देखा गया था. फिलहाल वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हैं.
