निरहुआ ने सीएम योगी के लिए गाया 'आई लव बुलडोजर बाबा', देखें वीडियो
Nirahua's New Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गायक और एक्टर निरहुआ ने आज सीएम योगी के सम्मान में अपना नया गाना शेयर किया है. अब ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आज अपना नया गाना सामने है. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने फैंस संग अपना नया गाना शेयर किया है. निरहुआ के वीडियो क्लिप शेयर किए जाने के बाद ही ये तेजी से वायरल हो गया और अब हर जगह इस गाने को लेकर ही चर्चा हो रही है.
दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए गाना का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है. उन्होंने 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नाम से ये गाना रिलीज किया है. इस गाने को रिलीज हुए अब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में गाया नया गाना
वायरल वीडियो में सिंगर गाने गाते हुए काफी एंजॉय कर रहे हैं. इस गाने को निरहुआ और प्रणव सिंह कान्हा ने गया है. इसके बोल विमल बावरा ने लिखे हैं. तो वहीं इस म्यूजिक वीडियो के डिजिटल हेड अमरनाथ प्रजापति हैं. इस वीडियो पर लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
दिनेश लाल यादव का वर्कफ्रंट
2022 में हुए उपचुनाव में दिनेश लाल यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और 2024 तक इस पद पर रहे. भले उनका पॉलिटिकल करियर हिट नहीं रहा. लेकिन बतौर सिंगर और एक्टर वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लगातार अपनी कई हिट फिल्मों से ऑडियंस को इंप्रेस किया है.
आम्रपाली दुबे संग एक्टर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है. अभिनेता इन दिनों अपनी फिल्म 'बलमा बड़े नादान 2' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का सॉन्ग 'तितली शहर की' को भी बहुत पसंद किया जा रहा है.
