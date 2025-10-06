हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमानिरहुआ ने सीएम योगी के लिए गाया 'आई लव बुलडोजर बाबा', देखें वीडियो

निरहुआ ने सीएम योगी के लिए गाया 'आई लव बुलडोजर बाबा', देखें वीडियो

Nirahua's New Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गायक और एक्टर निरहुआ ने आज सीएम योगी के सम्मान में अपना नया गाना शेयर किया है. अब ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 11:21 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आज अपना नया गाना सामने है. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने फैंस संग अपना नया गाना शेयर किया है. निरहुआ के वीडियो क्लिप शेयर किए जाने के बाद ही ये तेजी से वायरल हो गया और अब हर जगह इस गाने को लेकर ही चर्चा हो रही है. 

 दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अपने  इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए गाना का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है. उन्होंने 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नाम से ये गाना रिलीज किया है. इस गाने को रिलीज हुए अब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में गाया नया गाना 
वायरल वीडियो में सिंगर गाने गाते हुए काफी एंजॉय कर रहे हैं. इस गाने को निरहुआ और प्रणव सिंह कान्हा ने गया है. इसके बोल विमल बावरा ने लिखे हैं. तो वहीं इस म्यूजिक वीडियो के डिजिटल हेड अमरनाथ प्रजापति हैं. इस वीडियो पर लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nirahua (@dineshlalyadav)


दिनेश लाल यादव का वर्कफ्रंट
 2022 में हुए उपचुनाव में दिनेश लाल यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और 2024 तक इस पद पर रहे. भले उनका पॉलिटिकल करियर हिट नहीं रहा. लेकिन बतौर सिंगर और एक्टर वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लगातार अपनी कई हिट फिल्मों से ऑडियंस को इंप्रेस किया है.

आम्रपाली दुबे संग एक्टर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है. अभिनेता इन दिनों अपनी फिल्म 'बलमा बड़े नादान 2' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का सॉन्ग 'तितली शहर की' को भी बहुत पसंद किया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 11:17 PM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav I Love Bulldozer Baba
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
Advertisement

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget