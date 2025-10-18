भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धनश्री वर्मा को ऑफर की फिल्म, दोनों ने मिलकर स्टेज पर लगाए जमकर ठुमके, वीडियो वायरल
Pawan Singh Offer Movie: भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. वो हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आए थे. पवन सिंह ने शो में धनश्री वर्मा को फिल्म ऑफर की है.
भोजपुरी स्टार पवन सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. फैंस को उनकी फिल्मों और गानों का इंतजार रहता है. पवन सिंह कुछ दिनों पहले रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आए थे. जहां पर उनका अंदाज देखकर फैंस से लेकर कंटेस्टेंट तक हर कोई उनका फैन बन गया था. पवन सिंह ने शो में पहले ही दिन कंटेस्टेंट आकृति नेगी को फिल्म देने का वादा किया था. उन्होंने वादा किया था कि वो आकृति को अपनी फिल्म में काम देंगे. पवन सिंह ने आकृति के साथ धनश्री वर्मा को भी फिल्म ऑफर की है.
राइज एंड फॉल का फिनाले हो चुका है. इस शो को अर्जुन बिजलानी जीत गए हैं. शो के फिनाले में पवन सिंह ने आकृति से किया हुआ वादा निभाया है. उन्होंने आकृति के साथ धनश्री को भी अपनी हीरोइन बनाने का ऐलान कर दिया है.
धनश्री को ऑफर की फिल्म
फिनाले में पवन सिंह ने कहा- जो मैं वादा करता हूं वो मैं निभाता हूं. मेरी जो भी आकृति से बात हुई थी मैंने फैसला किया कि हम साथ में काम भी करेंगे. अश्नीर ग्रोवर ने पूछा- आकृति ने आपको आइटम सॉन्ग में डांस कर साबित किया है उसमें टैलेंट है. फिर धनश्री और आकृति में से आप किसका रोल दे रहे हो. इसके जवाब में पवन सिंह ने कहा- एक फिल्म बनेगी, उस फिल्म में हमारी हीरोइन धनश्री भी रहेंगी और आकृति भी. ये फाइनल गै. काम तो करना ही है हमे साथ में.
धनश्री ने ऐसे किया रिएक्ट
पवन सिंह की बात सुनकर आकृति ने कहा कि उन्हें ये रोल मंजूर है. वो पवन सिंह के इस ऑफर से काफी खुश नजर आईं. धनश्री ने भी मुस्कुराते हुए रिएक्ट किया.
बता दें शो में पवन सिंह के साथ धनश्री वर्मा और आकृति वर्मा ने अच्छे से गेम खेला है. इस शो को लोगों ने काफी पसंद किया है. अब फैंस को पवन सिंह, आकृति और धनश्री की फिल्म का इंतजार है.
