हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाभोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धनश्री वर्मा को ऑफर की फिल्म, दोनों ने मिलकर स्टेज पर लगाए जमकर ठुमके, वीडियो वायरल

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धनश्री वर्मा को ऑफर की फिल्म, दोनों ने मिलकर स्टेज पर लगाए जमकर ठुमके, वीडियो वायरल

Pawan Singh Offer Movie: भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. वो हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आए थे. पवन सिंह ने शो में धनश्री वर्मा को फिल्म ऑफर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 18 Oct 2025 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी स्टार पवन सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. फैंस को उनकी फिल्मों और गानों का इंतजार रहता है. पवन सिंह कुछ दिनों पहले रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आए थे. जहां पर उनका अंदाज देखकर फैंस से लेकर कंटेस्टेंट तक हर कोई उनका फैन बन गया था. पवन सिंह ने शो में पहले ही दिन कंटेस्टेंट आकृति नेगी को फिल्म देने का वादा किया था. उन्होंने वादा किया था कि वो आकृति को अपनी फिल्म में काम देंगे. पवन सिंह ने आकृति के साथ धनश्री वर्मा को भी फिल्म ऑफर की है.

राइज एंड फॉल का फिनाले हो चुका है. इस शो को अर्जुन बिजलानी जीत गए हैं. शो के फिनाले में पवन सिंह ने आकृति से किया हुआ वादा निभाया है. उन्होंने आकृति के साथ धनश्री को भी अपनी हीरोइन बनाने का ऐलान कर दिया है.

धनश्री को ऑफर की फिल्म

फिनाले में पवन सिंह ने कहा- जो मैं वादा करता हूं वो मैं निभाता हूं. मेरी जो भी आकृति से बात हुई थी मैंने फैसला किया कि हम साथ में काम भी करेंगे. अश्नीर ग्रोवर ने पूछा- आकृति ने आपको आइटम सॉन्ग में डांस कर साबित किया है उसमें टैलेंट है. फिर धनश्री और आकृति में से आप किसका रोल दे रहे हो. इसके जवाब में पवन सिंह ने कहा- एक फिल्म बनेगी, उस फिल्म में हमारी हीरोइन धनश्री भी रहेंगी और आकृति भी. ये फाइनल गै. काम तो करना ही है हमे साथ में.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

धनश्री ने ऐसे किया रिएक्ट

पवन सिंह की बात सुनकर आकृति ने कहा कि उन्हें ये रोल मंजूर है. वो पवन सिंह के इस ऑफर से काफी खुश नजर आईं. धनश्री ने भी मुस्कुराते हुए रिएक्ट किया.

बता दें शो में पवन सिंह के साथ धनश्री वर्मा और आकृति वर्मा ने अच्छे से गेम खेला है. इस शो को लोगों ने काफी पसंद किया है. अब फैंस को पवन सिंह, आकृति और धनश्री की फिल्म का इंतजार है.

ये भी पढ़ें: Thamma Advance Booking Day 1: 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया गदर, रिलीज से पहले ही प्री टिकट सेल में कमा डाले इतने करोड़

Published at : 18 Oct 2025 11:06 AM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Pawan Singh Rise & Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
नौकरी
ONGC में निकली 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
ONGC में निकली 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
जनरल नॉलेज
Indian Government Finance: भारत सरकार के पैसों का कौन रखता है लेखा-जोखा, जानें किसके हाथ में होता है पूरा हिसाब-किताब
भारत सरकार के पैसों का कौन रखता है लेखा-जोखा, जानें किसके हाथ में होता है पूरा हिसाब-किताब
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget