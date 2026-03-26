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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026तमिलनाडु चुनाव: विजय की पार्टी टीवीके सभी 234 सीटों पर अकेले लड़ेगी इलेक्शन, कर दी बड़ी घोषणा

तमिलनाडु चुनाव: विजय की पार्टी टीवीके सभी 234 सीटों पर अकेले लड़ेगी इलेक्शन, कर दी बड़ी घोषणा

चुनाव प्रचार अभियान के तहत पार्टी 27 मार्च को मामल्लापुरम में एक हाई-प्रोफाइल सार्वजनिक सभा में अपने उम्मीदवारों को पेश करने वाली है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 26 Mar 2026 11:41 AM (IST)
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तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं. इस बीच अभिनेता से राजनेता बने विजय ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) सभी 234 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जो एक आक्रामक चुनावी शुरुआत का संकेत है.

इस कदम से पार्टी की स्थिति ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नए प्रवेशकर्ता के रूप में स्थापित हो गई है, जिस पर लंबे समय से स्थापित द्रविड़ियन प्रमुख दलों का वर्चस्व रहा है.

चुनाव प्रचार अभियान के तहत पार्टी 27 मार्च को मामल्लापुरम में एक हाई-प्रोफाइल सार्वजनिक सभा में अपने उम्मीदवारों को पेश करने वाली है.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि विजय स्वयं मंच पर उम्मीदवारों को पेश करेंगे और पार्टी के दृष्टिकोण और चुनावी रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, जो टीवीके की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण क्षण है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, विजय के चेन्नई के पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है. हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है.

उनकी संभावित उम्मीदवारी ने काफी रुचि पैदा की है, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं और युवाओं के बीच, जो उनके समर्थन आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

पार्टी 28 मार्च को अपने चुनाव प्रचार की पूरी तैयारी कर रही है. विजय चेन्नई के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें पेरम्बूर, कोलाथुर, विल्लीवाक्कम, अन्ना नगर और विरुगंबक्कम शामिल हैं, में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं.

खबरों के मुताबिक, प्रत्येक स्थल पर 3,000 लोगों तक की सभाओं के लिए अनुमति दे दी गई है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने नियामक बाधाओं के कारण 12 अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है.

बता दें कि ये प्रतिबंध 27 सितंबर 2025 को विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान करूर में हुई दुखद भगदड़ की पृष्ठभूमि में लगाए गए हैं, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद तमिलनाडु पुलिस ने अभिनेता-राजनेता से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़ प्रबंधन पर सख्त दिशानिर्देश लागू किए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, विजय और उनकी पार्टी के प्रवेश से चुनावी मुकाबले में एक नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है, जबकि स्थापित गठबंधन पूरे राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करना जारी रखे हुए हैं.

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Published at : 26 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Assembly Election Tamil Nadu Election 2026 TN Election 2026
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