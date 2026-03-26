Tamil Nadu Election 2026: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आज आखिरी दिन, EC ने की ये खास अपील

Tamil Nadu Election 2026: 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले गुरुवार यानी आज गुरुवार को तमिलनाडु के पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अंतिम अवसर है. चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है, जिसमें लगभग 5.67 करोड़ मतदाता शामिल हैं. चुनाव से पहले, अधिकारियों ने नागरिकों से लगातार अपील की है कि वे मतदान के दिन किसी भी असुविधा से बचने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लें.

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च निर्धारित की गई है. जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सीधे जमा करके या आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि इस पुनरीक्षण अवधि के दौरान तीन लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो जनता की ओर से निरंतर प्रतिक्रिया को दर्शाता है. नामांकन अभियान अधिकतम मतदाता भागीदारी और एक समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है.

अधिकारियों ने कहा, मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित कराना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं मतदान करना. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान करने का अवसर खोना पड़ सकता है, क्योंकि आगे कोई विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है.

पंजीकरण को आसान बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय स्तर पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सहायता शामिल है.

नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने और प्रक्रिया को बिना विलंब किए पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बार फिर सभी पात्र मतदाताओं, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वालों और हाल ही में निवास स्थान बदलने वालों से शीघ्रता से कार्रवाई करने की अपील की है.

राज्य के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम है.

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