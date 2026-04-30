Exit Polls: एग्जिट पोल में DMK-AIADMK के लिए क्या है? जानिए

Tamilnadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके लगातार तीसरी बार सरकार बनाती दिख रही है. जाहिर है कि ये डीएमके के लिए संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद जो एंटी इन्कम्बेंसी होती है, स्टालिन उसको कम करने में कामयाब रहे हैं. और वो भी तब जब विजय की टीवीके इस चुनाव में बेहद मज़बूती से लड़ी है और उसका प्रदर्शन भी शानदार रहा है.

इसके बावजूद अगर स्टालिन जीत की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में उस हिंदी विरोध को और धार देंगे, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी को तमिलनाडु में कुंद किया है.

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रही बात एआईएडीएमके की, तो जयललिता के गुजरने के बाद पार्टी में जो टूट हुई, उसकी भरपाई वो अब तक नहीं कर पाई है. बीजेपी का साथ लेने के बाद भी ई पलनीस्वामी तमिलनाडु में 30 से ज्यादा सीटें पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं. जबकि राजनीति में नए-नए आए सुपर स्टार विजय अपनी पार्टी टीवीके के जरिए न सिर्फ मज़बूत उपस्थिति दर्ज करवाकर एआईएडीएमके की जगह को खत्म करते दिख रहे हैं, बल्कि कुछ एग्जिट पोल में तो विजय सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं.

एक्सिस माय इंडिया का अनुमान चौंकाने वाला

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए किए गए कई एग्जिट पोल के आंकड़े राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं. एक्सिस माय इंडिया के अनुमानों के अनुसार, अभिनेता विजय की पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम (TVK) इस बार सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है, जिसे 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. दूसरी ओर, सत्तारूढ़ DMK को 92 से 110 सीटों के साथ कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है, जबकि राज्य की दूसरी प्रमुख शक्ति रही AIADMK महज 22 से 32 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है. विजय की पार्टी का यह प्रदर्शन न केवल द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक समीकरणों को हिला रहा है, बल्कि उन्हें सत्ता की चाबी सौंपने की स्थिति में भी खड़ा कर रहा है.

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