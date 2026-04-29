हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार...', बंगाल में जीत को लेकर क्या बोल गईं ममता

'मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार...', बंगाल में जीत को लेकर क्या बोल गईं ममता

West Bengal Election 2026 Phase 2 Voting: सेंट्रल फोर्स पर निशाना साधते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बॉर्डर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसकी जगह वे एक राजनीतिक दल की रक्षा कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार (29 अप्रैल 206) को 142 सीटों पर मतदान हो रहा है. वोट देने आ रहे मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम तक दूसरे चरण में लगभग 78.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान के दौरान कुछ जगहों से हिंसा और गड़बड़ी की छिटपुट खबरें सामने आईं, लेकिन अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है. माना जा रहा है कि केंद्रीय बलों की सख्त निगरानी और 142 सामान्य पर्यवेक्षकों व 95 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती के चलते स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही.

RPF इस तरह से टार्चर नहीं कर सकती: ममता

इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है. राज्य में सीआरपीएफ की भारी तैनाती को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. भवानीपुर में वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, तृममूल कांग्रेस (TMC) चुनाव जीत रही है. CRPF इस तरह से टार्चर नहीं कर सकती.' वोट डालने के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया.

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा, 'केंद्रीय बल के लोग और सेंट्रल ऑब्सर्वर लोगों को मार रहे हैं, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा. कल रात से उन्होंने अत्याचार शुरु किया. हमारे कितने लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया. यह कोर्ट की अवमानना है, मैंने कभी इस तरह का लोकतंत्र नहीं देखा.'

सेंट्रल फोर्स पर बरसीं ममता

उन्होंने कहा, 'CRPF इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकती. यहां राज्य पुलिस नहीं है, इन्हें सीमा की रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसकी जगह वे एक राजनीतिक दल की रक्षा कर रहे हैं. मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं और इस बार इतना अत्याचार हो रहा है... इन्होंने महिलाओं, बच्चों को मारा... राणाघाट, कल्याणी, आरमबाग़, घोघाट, कैनिंग, इन सभी जगहों पर इन्होंने एजेंट को बाहर कर दिया. क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है?'

सभी हिंदू जाग गए: शुभेंदू अधिकारी

बीजेपी नेता शुभेंदू अधिकारी ने इससे पहले कहा, 'अभी-अभी CO ने आदेश दे दिया कि पूरे राज्य में 4 से ज्यादा लोग जहां खड़े होंगे उन्हें खदेड़ने के लिए सेंट्रल फोर्स जो चाहे कर सकती है. CO ने आदेश दिया है कि जो लोग पहले ही वोट दे चुके हैं वे घर चले जाएं.' TMC द्वारा हंगामे पर उन्होंने कहा, 'बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया, वे लोग हंगामा कर रहे थे, लेकिन सभी हिंदू जाग गए हैं.'

ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ पर पहुंचे

कोलकाता के भवानीपुर सीट से एक दिलचस्प राजनीतिक नजारा भी देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदू अधिकारी एक ही समय पर चक्रबेरिया स्थित कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 73 के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे. हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनकी एक साथ मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया. भवानीपुर इस चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में से एक बनकर उभरा है, जहां मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें : West Bengal Voting: बंगाल की 142 सीटों पर बंपर वोटिंग, सामने आया 3 बजे तक का आंकड़ा, जानें कहां हुआ सबसे ज्यादा मतदान

Published at : 29 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार...', बंगाल में जीत को लेकर क्या बोल गईं ममता
'मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार...', बंगाल में जीत को लेकर क्या बोल गईं ममता
इंडिया
West Bengal Elections: ‘ममता के गुंडे बंगाल के वोटर नहीं...’, मतदान के बीच बूथ निरीक्षण के लिए पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, लोगों ने घेरा, लगाए ‘जय बांग्ला’ के नारे
‘ममता के गुंडे बंगाल के वोटर नहीं...’, सुवेंदु को जब लोगों ने घेरा तो लगाए ‘जय बांग्ला’ के नारे
इंडिया
ईरान युद्ध का असर, हाजियों को करनी पड़ेगी जेब ढीली, इतने हज़ार रुपये और करने पड़ेंगे जमा
ईरान युद्ध का असर, हाजियों को करनी पड़ेगी जेब ढीली, इतने हज़ार रुपये और करने पड़ेंगे जमा
इंडिया
Explained: एग्जिट पोल आने से पहले जान लें नतीजों का ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे और कहां बैठे सटीक?
एग्जिट पोल आने से पहले जान लें ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे?
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
ईरान वॉर से 'अकाल' जैसी स्थिति का खतरा, भुखमरी की कगार पर 4.5 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने डराया
ईरान वॉर से 'अकाल' जैसी स्थिति का खतरा, भुखमरी की कगार पर 4.5 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने डराया
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
इंडिया
Explained: एग्जिट पोल आने से पहले जान लें नतीजों का ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे और कहां बैठे सटीक?
एग्जिट पोल आने से पहले जान लें ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे?
आईपीएल 2026
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
टेलीविजन
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
बिजनेस
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
शिक्षा
CBSE 12th Result 2026: क्या देर से आएंगे सीबीएसई 12वीं के नतीजे? बोर्ड ने दी यह जानकारी
CBSE 12th Result 2026: क्या देर से आएंगे सीबीएसई 12वीं के नतीजे? बोर्ड ने दी यह जानकारी
ट्रेंडिंग
Jalore: स्टेज पर डांस कर रही नई नवेली दुल्हन अचानक गश खाकर गिरी, दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल
स्टेज पर डांस कर रही नई नवेली दुल्हन अचानक गश खाकर गिरी, दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget