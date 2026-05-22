खरगे-दिग्विजय से बिट्टू तक, ये 24 सांसद राज्यसभा से होंगे रिटायर, जानें कैसे बदलेगा गणित

खरगे-दिग्विजय से रवनीत सिंह बिट्टू तक, ये 24 सांसद राज्यसभा से होंगे रिटायर, जानें कैसे बदलेगा गणित
चुनाव आयोग ने जून-जुलाई में खाली हो रहीं 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है. महाराष्ट्र तमिलनाडु में राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान किया है.
10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटें जून-जुलाई में खाली हो रही हैं. चुनाव आयोग ने शुक्रवार (22 मई) को इन सीटों का चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया. इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान किया है. आइए जानते हैं इन सीटों पर कब वोटिंग होगी, किस राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव होगा और कौन-कौन से सांसद रिटायर हो रहे हैं.
राज्यसभा की 24 सीटों पर कब होगी वोटिंग?
चुनाव आयोग के मुताबिक, राज्यसभा की खाली हो रहीं 24 सीटों पर चुनाव के लिए 18 जून को वोटिंग होगी. चुनाव का नोटिफिकेशन 1 जून को जारी होगा जबकि नामांकन करने की आखिरी तारीख 8 जून होगी. 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 11 जून तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं. 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा.
किस राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव?
- गुजरात - चार सीटें
- आंध्र प्रदेश - चार सीटें
- कर्नाटक - चार सीटें
- मध्य प्रदेश - तीन सीटें
- राजस्थान - तीन सीटें
- झारखंड - दो सीटें
- अरुणाचल प्रदेश - 1 सीट
- मिजोरम - 1 सीट
- मणिपुर - 1 सीट
- मेघालय - 1 सीट
कौन-कौन से दिग्गजों का खत्म हो रहा कार्यकाल
राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा शामिल हैं. इसके अलावा बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है.
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किस राज्य का कौन सांसद हो रहा रिटायर ?
आंध्र प्रदेश - (चार सीटें)
रिटायर होने वाले सांसद
1. अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला
2. परिमल नथवानी
3. पिल्ली सुभाषचंद्र बोस
4. साना सतीश बाबू
गुजरात - 4 सीटें
1. रामाभाई मोकारिया
2. अमीन हीराभाई
3. शक्ति सिंह गोहिल
4. रमिला बेचरभाई बारह
कर्नाटक - चार सीटें
1- नारायणा कोरगप्पा
2. एचडी देवगौड़ा
3. इरन्ना कडाडी
4. मल्लिकार्जुन खरगे
राजस्थान - 3 सीटें
1. नीरज डांगी
2. राजेंद्र गहलोत
3. रवनीत सिंह बिट्टू
मध्य प्रदेश - 3 सीटें
1. जॉर्ज कुरियन
2. दिग्विजय सिंह
3. सुमेर सिंह सोलंकी
झारखंड - दो सीटें
1.दीपक प्रकाश
2. शिबू सोरेन (रिक्त सीट)
मणिपुर
1. महाराजा लीशेम्बा
मेघालय
1. वानवेइरॉय खारलुखी
अरुणाचल प्रदेश
1. नाबाम रेबिया
मिजोरम
1. के वनलालवेना
राजस्थान का क्या गणित?
राजस्थान में खाली हो रही तीन सीटों में दो बीजेपी (राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू) के पास है, जबकि एक पर कांग्रेस सांसद नीरज डांगी रिटायर हो रहे हैं. सियासी जानकारों की मानें तो राजस्थान विधानसभा में सीटों के गणित के मुताबिक बीजेपी के पास दो और कांग्रेस के पास एक सीट जीतने लायक संख्या है.
मध्य प्रदेश का गणित?
एमपी में खाली हो रही 3 सीटों में 2 सीटें भाजपा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी और जार्ज कुरियन की हैं, जबकि तीसरी सीट कांग्रेस (सीनियर लीडर और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह) के पास है. भाजपा दोनों सीटों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख आ रही है. वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय माना जा रहा है.
राज्यसभा का कैसे होता है चुनाव?
राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है. आसान भाषा में समझें तो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव जनता नहीं बल्कि विधायक करते हैं. चुनाव हर दो साल में होते हैं, इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं. राज्यसभा सीटों में कुल 245 सीटें हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है. वहीं बाकी के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं.
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