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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को नयी विधानसभा के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ ली.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 21 May 2026 11:39 AM (IST)
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को नयी विधानसभा के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ ली. असम विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष चंद्र मोहन पटवारी ने शर्मा को 16वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई. शर्मा ने असमिया भाषा में शपथ ली.

अस्थायी अध्यक्ष पटवारी ने कहा, 'सभी सदस्य अपनी इच्छानुसार किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में शपथ ले सकते हैं. वे अपनी शपथ की प्रतियां विधानसभा कार्यालय में जमा कर सकते हैं. 'मुख्यमंत्री के बाद, अन्य विधायकों ने भी असमिया, बांग्ला, बोडो और संस्कृत जैसी विभिन्न भाषाओं में शपथ ली.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने राज्य विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 126 सदस्यीय सदन में 102 सीटों पर जीत दर्ज की. इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) शामिल हैं.

भाजपा ने अकेले 82 सीटें जीतीं, जबकि एजीपी और बीपीएफ ने 10-10 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं, छह दलों के विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहीं कांग्रेस और रायजोर दल ने क्रमशः 19 और दो सीटें जीतीं. इसके अलावा अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने दो और तृणमूल कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल की.

यह भी पढ़ें: 'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक

Published at : 21 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Assam Hemant Biswa Sarma
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