हिंदी न्यूज़चुनाव 2025'वो लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं', तेजस्वी की रैली में हुई PM मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी तो भड़के जीतन राम मांझी

जीतन राम मांझी ने राजद नेताओं को लेकर कहा कि जो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, जो जीवन में असफल हो जाते हैं. वो लोग ही ऐसी गंदी बातों का सहारा लेते हैं,

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Sep 2025 02:27 PM (IST)

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रैली में PM मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. इसे लेकर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी आरजेडी नेताओं को लताड़ लगाई है.

पटना में रविवार (21 सितंबर, 2025) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि ये घोर निंदनीय है, अपमानजनक है. वो बात बोलने में भी हम लोगों को घृणा लगती है, लेकिन वो लोग (राजद नेता) इस पर भी राजनीति कर रहे हैं. हम बिहार और देश के मतदाताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो आजादी के 78 साल बाद कई चुनाव देख चुके हैं, कितना कुछ झेल चुके हैं. वो लोग सब देख रहे हैं.

'बिहार की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी'

केंद्रीय मंत्री ने आरजेडी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की हरकतों को लेकर सब पैनी नजर से देख रहे हैं. अब इसका जवाब देने का वक्त आ गया है. बिहार की जनता चुनाव में सही समय पर इसका जवाब देगी. उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति हताश हो जाता है, वह किसी भी तरह से गंदे शब्दों और गंदे कृत्यों का सहारा लेता है. सुर्खियों में आने के लिए, वे ऐसी चीजों का सहारा ले रहे हैं जो बेहद निंदनीय और अपमानजनक हैं. 

'ये लोग सिर्फ चर्चा के लिए ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं'

जीतन राम मांझी ने राजद को लेकर कहा कि जो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, जो जीवन में असफल हो जाते हैं. वो लोग ही ऐसी गंदी बातों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लोग हमारी बातें करें और हमें बारे में भी चर्चा करें. ये लोग वहीं काम कर रहे हैं. सिर्फ मीडिया में आने के लिए ये लोग ऐसी बातों का सहारा ले रहे हैं.   

Published at : 21 Sep 2025 02:27 PM (IST)
