हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Richest Minister In Bihar: नीतीश कुमार से 30 गुना ज्यादा संपत्ति, कैबिनेट की सबसे अमीर मंत्री कौन? जानें कितने करोड़ की मालकिन

Richest Minister In Bihar: नीतीश कुमार से 30 गुना ज्यादा संपत्ति, कैबिनेट की सबसे अमीर मंत्री कौन? जानें कितने करोड़ की मालकिन

नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में मुजफ्फरपुर के औराई से भाजपा विधायक रमा निषाद को जगह दी गई है. उनकी संपत्ति की बात करें तो वह सबसे अमीर मंत्री है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 01:57 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज विवरण के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.64 करोड़ रुपये है. उनके पास कुछ राशि कैश जबकि कुछ बैंक खातों में जमा राशि और अधिकांश अचल संपत्ति है. वहीं उनके मंत्रिमंडल में शामिल रमा निषाद CM नीतीश से कई गुना अमीर हैं. रमा निषाद मुजफ्फरपुर की औराई से विधायक है. उनके चुनावी हलफनामे में दर्ज विवरण के अनुसार कुल संपत्ति लगभग 31.86 करोड़ रुपये है. रमा निषाद की चल संपत्ति 6 करोड़ 5 लाख है, जबकि अचल संपत्ति 25 करोड़ 8 लाख है. उनके ऊपर करीब 75 लाख रुपये की देनदारियां दर्ज हैं. 

रमा निषाद की उम्र 58 साल है. लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण उन्होंने वर्षों में एक मजबूत पहचान बनाई है. उनके पति अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. वे 2014 और 2019 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं. दोनों पति–पत्नी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण उनका परिवार क्षेत्र में जाना-पहचाना नाम है.

रमा निषाद के कितने बच्चे हैं?

उनके परिवार में तीन बच्चे हैं एक पुत्र और दो बेटियां. राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ वे पारिवारिक जीवन को भी संतुलित तरीके से निभाती हैं. उन्होंने वर्ष 1988 में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने सामाजिक और स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया.

रमा निषाद किस राजनीतिक दल से जुड़ी हैं?

रमा निषाद भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं. पार्टी संगठन में उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती गई है और भाजपा की रणनीति में उन्हें उत्तर बिहार का अहम चेहरा माना जाता है. उनका निर्वाचन क्षेत्र औराई (मुजफ्फरपुर) है. यह इलाका राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील और प्रभावशाली माना जाता है, जहां रमा निषाद ने अपनी अलग पहचान बनाई है.

रमा निषाद के खिलाफ आपराधिक मामले

2025 के चुनाव हलफनामे के मुताबिक उन पर दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. हालांकि इनका राजनीतिक करियर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं. ITR के अनुसार रमा निषाद की सालाना आय हर साल अलग-अलग रही है. साल 2024–25 में उनकी आय 16.39 लाख रुपये दर्ज की गई. इससे पहले 2023–24 में 13.72 लाख, 2022–23 में 10.75 लाख, 2021–22 में 47.33 लाख और 2020–21 में 43.95 लाख रुपये आय बताई गई थी.

बिहार के नए नेतृत्व में किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम?
नए मंत्रिमंडल की इस तिकड़ी में सबसे अमीर विजय कुमार सिन्हा हैं, जिनकी संपत्ति 11.62 करोड़ रुपये आंकी गई है. उनके बाद सम्राट चौधरी आते हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 11.34 करोड़ रुपये है.

Published at : 20 Nov 2025 01:02 PM (IST)
Rama Nishad Breaking News Bihar CM Abp News NITISH KUMAR Nitish Cabinet 2025
