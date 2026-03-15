Puducherry Election 2026 Dates: पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का एलान, जानें पूरा शेड्यूल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलमहाराष्ट्र रिजल्ट लाइवआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Puducherry Election 2026 Dates: पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का एलान, एक फेज में होगी वोटिंग, जानें पूरा शेड्यूल

Puducherry Election 2026 Dates: पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का एलान, एक फेज में होगी वोटिंग, जानें पूरा शेड्यूल

Puducherry Assembly Election 2026 Dates Schedule: चुनाव आयोग ने 15 मार्च यानी आज 4 राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया है. देखें कब वोटिंग होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 15 Mar 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

Puducherry Assembly Election 2026 Dates Schedule: चुनाव आयोग ने 15 मार्च यानी आज 4 राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया है. जानिए यूटी में कब वोटिंग होगी और नतीजों का एलान कब किया जाएगा.

दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे. निर्वाचन आयोग (ECI) ने पांच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) के चुनावों का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है. 

पुडुचेरी में कब होगी वोटिंग?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि पुडुचेरी में एक चरण में वोटिंग होगी. यहां 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. पुडुचेरी के अलावा असम और केरल में भी 9 अप्रैल को मतदान होगा. बता दें कि पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं. मौजूदा समय में यहां एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता पर काबिज है. चुनावी बिगुल बजने के बाद यहां एक बार फिर उनके सामने सत्ता में दोबारा लौटने की चुनौती होगी.

पुडुचेरी में किसके बीच मुकाबला?

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सीधा मुकाबला दो गठबंधनों के बीच ही माना जा रहा है. जिसमें एनआर कांग्रेस की अगुवाई वाले NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और AIDMK शामिल है. वहीं, कांग्रेस गठबंधन में डीएमके और लेफ्ट पार्टी शामिल है. कांग्रेस सत्ता में दोबारा सत्ता में लौटने का सपना देख रही है तो रंगासामी की अगुवाई वाला गठबंधन फिर सरकार बनाने के लिए जोर लगा रहा है.

इससे पहले साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में पुडुचेरी में  बीजेपी और एन रंगासामी की ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस गठबंधन को 16 सीटें मिली थीं और बहुमत हासिल किया था. कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें मिलीं जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें गई थीं. इस बार कांग्रेस को खोई हुई सत्ता को दोबारा वापस पाने के लिए पूरा जोर लगाना होगा.

Election Dates 2026: असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव, बंगाल समेत देखें पांचों राज्यों का फुल इलेक्शन शेड्यूल

Published at : 15 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Puducherry Assembly Election PUDUCHERRY News Puducherry Assembly Election 2026 Puducherry Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Puducherry Election 2026 Dates: पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का एलान, एक फेज में होगी वोटिंग, जानें पूरा शेड्यूल
Puducherry Election 2026 Dates: पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का एलान, जानें पूरा शेड्यूल
चुनाव 2026
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
चुनाव 2026
Kerala Election 2026 Dates: केरल में 9 अप्रैल को होगा विधानसभा चुनाव, जानें कब आएगा रिजल्ट?
Kerala Election 2026 Dates: केरल में 9 अप्रैल को होगा विधानसभा चुनाव, जानें कब आएगा रिजल्ट?
चुनाव 2026
Assam Election 2026 Dates: 9 अप्रैल से असम में होंगे विधानसभा चुनाव, कब आएंगे नतीजे? जानें पूरा शेड्यूल
Assam Election 2026 Dates: 9 अप्रैल से असम में होंगे विधानसभा चुनाव, कब आएंगे नतीजे? जानें पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election 2026: खेला होबे! चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Bollywood News: Golmaal 5 का धमाकेदार ऐलान, हंसी का तूफान फिर लौटेगा! (15-03-2026)
Tum se Tum Tak: 😲Anu ने उठाया बड़ा कदम, Aryavardhan के भाई को मानाने के लिए की साड़ी हदें पार #sbs
LPG Gas Crisis: LPG Supply अब बिना रुकावट? 24 घंटे का इंतजार बस! | Strait of Hormuz
Election Date Announcement: बंगाल में किसका चलेगा दांव? ममता के लिए क्या है चुनौती? | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Election 2026 Dates: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान, 8 के बजाए- 2 फेज में होगी वोटिंग
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान, 8 के बजाए- 2 फेज में होगी वोटिंग
गुजरात
Gujarat Bye Election 2026: गुजरात की उमरेठ सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग और मतगणना
गुजरात की उमरेठ सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग और मतगणना
बॉलीवुड
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड की करारी हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल
टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहले मैच में न्यूजीलैंड की हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
इंडिया
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
यूटिलिटी
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
लाइफस्टाइल
Pregnancy After Childbirth: बच्चा होने के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुए क्या फिर भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? एक्सपर्ट से जानें
बच्चा होने के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुए क्या फिर भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget