Bengal Election Results 2026 Live: ममता बनर्जी की TMC बनाएगी सरकार या बंगाल में इसबार खिलेगा कमल, थोड़ी देर में वोटों की गिनती
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. सभी बंगाल विधानसभा सीटों के वोट काउंटिंग के नतीजे एबीपी लाइव और results.eci.gov.in पर देखें.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (Bengal Election Results 2026 Live) के नतीजे अब से कुछ ही देर में जारी किए जाएंगे. सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी. फाल्टा को छोड़कर सभी 293 सीटों पर चुनावी परिणाम के लिए वोटों की गिनती की जाएगी. लगभग दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तृणमूल कांग्रेस यानी TMC अपनी साख बचा पाएगी, सत्ता में वापसी कर पाएगी. या इस बार राज्य में कमल खिलने कामयाब हो पाएगा. फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.
इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव (West Bengal Election 2026) कई मायनों में अलग रहा है. चुनाव के दौरान हुई वोटिंग ने ऐतिहासिक आंकड़ा कायम किया है. पहली बार राज्य में दो चरणों में चुनाव हुए हैं. इस दौरान छिटपुट हिंसा और झड़प की खबरें भी आई हैं. साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर विवाद भी बना रहा.
पहली बार है, जब चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की मौत की खबर नहीं आई. बंगाल में इस बार सीआरपीएफ तैनात की गई थी. देश के इतिहास में पहली बार इतनी वोटिंग हुई है. इस बार का वोटिंग परसेंट 92 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया है. जिन जगह पर रिपोलिंग हुई, उसका ग्राफ भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि वोटों में इतनी बढ़ोतरी के पीछे मजदूर हैं, जो अपने राज्य लौटे हैं. इस चुनाव में यह एक एक्स फैक्टर साबित हुआ है.
Bengal Election Results 2026 Live Vote Counting
बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर
बीजेपी ने इस चुनाव टीएमसी के खिलाफ खूब भुनाया है. यहां 15 साल से काबिज टीएमसी के खिलाफ पनपी एंटी इनकंबेसी को बीजेपी ने हवा दी है. इसके अलावा आरजीकर रेप केस और कस्बा लॉ कॉलेज जैसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा के मुद्दे ने टीएमसी पर काफी प्रेशर डाला है. एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं, कि इस बार शहरी और पढ़े लिखे मिडिल क्लास का गुस्सा टीएमसी को लेकर रहा है. उनका वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है.
टीएमसी की बात करें तो 15 साल से सत्ता पर काबिज तृणमूल एक शक्तिशाली पार्टी के तौर पर मजबूत नजर आती है. उनकी मजबूत नींव ही इस चुनाव में उनके लिए फायदेमंद है. ग्रामीण इलाकों में लक्ष्मी भंडार की लोकप्रियता ने भी तृणमूल के पक्ष में माहौल मजबूत किया है. इसके अलावा एसआईआर के चलते भी मुस्लिम समुदाय का वोट तृणमूल को गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि तृणमूल ने इस चुनाव में अपनी खोई जमीन हासिल की है. लोगों में विश्वास तो मजबूत हुआ है. हालांकि, सबसे इतर दो एग्जिट पोल को छोड़ दें, तो सभी ने इस बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है.
Bengal Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल समेत अम्य जगहों पर कितने प्रतिशत वोटिंग
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान हुआ, और पुडुचेरी और असम में भी इस बार के चुनावों में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी दर्ज की गई. सबसे कम मतदान केरल में हुआ. आंकड़ों पर एक नज़र:
असम - 85.38%
पुडुचेरी - 89.83%
तमिलनाडु - 85.11%
केरल - 78.12%
पश्चिम बंगाल - पहले चरण में 92.35%, दूसरे चरण में 92.59%
गौरतलब है कि बंगाल के मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में दूसरे चरण के बाद पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था और शनिवार को दोनों स्थानों पर क्रमशः 87.6 प्रतिशत और 86.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
Bengal Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने अनियमितता का आरोप लगाया
भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि नोआपारा से लाई गई वीवीपीएटी मशीन को स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से संदिग्ध परिस्थितियों में स्थानांतरित किया जा रहा है. एएनआई से बात करते हुए चटर्जी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने वीवीपीएटी मशीन की आवाजाही को रोका और चुनाव उपकरणों के प्रबंधन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “हमें कुछ ही घंटों में परिणाम पता चल जाएंगे. भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है. आज नोआपारा की वीवीपीएटी मशीन कहीं और मिली. बीडीओ और पुलिस उसे ले जा रहे थे. हमारे कार्यकर्ताओं ने उसे जब्त कर लिया है. ऐसा क्यों हुआ? वीवीपीएटी मशीन कैसे ले जाई जा रही है?”
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Source: IOCL