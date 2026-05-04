हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSaffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर

Saffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर

Assembly Election 2026: इन राजनीतिक नतीजों को देश की प्रमुख नदियों के प्रवाह से जोड़कर देखें तो बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है. आइए समझते हैं कि देश की किस नदी पर राजनीतिक रूप से किसका कब्जा है?

By : कुमार सम्भव जैन | Updated at : 04 May 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

देश के पांच प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव नतीजे भारतीय राजनीति की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं. इन नतीजों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का विस्तार किस दिशा में हो रहा है और कहां उसे अब भी कड़े प्रतिरोध से जूझना पड़ रहा है? दरअसल, असम में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होकर इतिहास रच दिया तो पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके अपनी पकड़ मजबूत की है. पश्चिम बंगाल में पार्टी ने धमाकेदार अंदाज में अपना सियासी खाता खोला, लेकिन दक्षिण के दुर्ग तमिलनाडु और केरल में कमल का फूल खिलने में एक बार फिर नाकाम रहा. 

इन राजनीतिक नतीजों और समीकरणों को हम देश के भूगोल खासकर प्रमुख नदियों के प्रवाह से जोड़कर देखें तो बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है. ऐसा लगता है जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में बीजेपी का एकछत्र राज है, जबकि दक्षिण की नदियों कावेरी और पेरियार के आसपास भगवा पार्टी को अब भी अपनी जमीन तलाशनी है. आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं कि देश की किस नदी पर राजनीतिक रूप से किसका कब्जा है और इसके क्या मायने हैं?


Saffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर

ब्रह्मपुत्र का प्रवाह: असम और पूर्वोत्तर में बीजेपी का अभेद्य दुर्ग

देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्से की जीवनरेखा मानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बीजेपी ने अपना सबसे मजबूत किला तैयार कर लिया है. असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना छोटी बात नहीं है. इससे पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों ने बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है.

लगातार तीसरी जीत के मायने: असम में एक समय कांग्रेस का एकछत्र राज था, लेकिन बीजेपी ने स्थानीय समीकरणों, विकास योजनाओं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संयोजन से इस धारणा को बदल दिया. तीसरी बार की जीत यह बताती है कि यह कोई 'लहर' नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक बदलाव है.

ब्रह्मपुत्र घाटी के समीकरण: असम मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बंटा है. बीजेपी ने न केवल चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के बीच अपनी पैठ बनाई, बल्कि असमिया अस्मिता के मुद्दे को भी अपने पक्ष में मोड़ने में सफलता हासिल की है.

पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार: ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ असम तक सीमित नहीं है. यह पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति को प्रभावित करती है. असम में मजबूत पकड़ का मतलब पूरे पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में एनडीए की जड़ों का गहरा होना है.


Saffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर

गंगा मइया का आशीर्वाद: उद्गम से बंगाल की खाड़ी तक भगवा लहर

देश की सबसे पवित्र और अहम नदी गंगा की धारा के प्रवाह को राजनीतिक नजरिए से देखें तो गंगा के उद्गम स्थल यानी उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने यानी पश्चिम बंगाल तक लगभग हर जगह बीजेपी या उसके सहयोगियों का दबदबा दिखाई देता है.

उत्तराखंड (गंगा का उद्गम): गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा बनती है. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बीजेपी पहले से ही बेहद मजबूत है और वहां उसकी सरकार है.

उत्तर प्रदेश (गंगा का हृदय स्थल): गंगा जब मैदानों में उतरती है तो वह उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से को सींचती है. कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी (पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र) जैसे अहम शहर गंगा के किनारे बसे हैं. देश की राजनीति के केंद्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है. गंगा के इस सबसे बड़े और अहम मैदानी इलाके में बीजेपी का कोई सानी फिलहाल नजर नहीं आता है.

बिहार (मध्य प्रवाह): यूपी के बाद गंगा बिहार में एंट्री करती है. पटना से भागलपुर तक गंगा किनारे बीजेपी अपने सहयोगी दल (जेडीयू और अन्य) के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है. यानी गंगा के इस हिस्से में भी एनडीए का ही राज है. हालांकि, बिहार से सटे झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जेएमएम का राज है. गंगा के इसी हिस्से पर फिलहाल कमल नहीं खिल पाया है.

पश्चिम बंगाल (हुगली/गंगा का मुहाना): चुनावों में पश्चिम बंगाल हमेशा से रणभूमि रहा है. गंगा जब बंगाल पहुंचती है तो वह हुगली के नाम से जानी जाती है. 2026 के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करके अपना सियासी खाता खोल लिया और गंगा के मुहाने तक अपना विस्तार कर लिया. 


Saffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर

नर्मदा और ताप्ती के किनारे भी 'कमल'

अगर हम विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदियों की बात करें तो वहां भी बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है. 

नर्मदा और ताप्ती: ये नदियां मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती हैं. गुजरात बीजेपी का सबसे पुराना और अभेद्य गढ़ है, जहां दशकों से उसकी सरकार है. वहीं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का कुछ वक्त छोड़ दिया जाए तो यहां काफी समय से बीजेपी का राज है.  इससे पता चलता है कि पश्चिम और मध्य भारत में बीजेपी की जड़ें कितनी गहरी हैं. नर्मदा के किनारे मौजूद इस बेल्ट में बीजेपी ने आदिवासियों, किसानों और शहरी मतदाताओं के बीच मजबूत गठजोड़ बनाया है.


Saffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर

दक्षिण का मोर्चा: कावेरी और पेरियार का कड़ा इम्तिहान

गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा के बाद जब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं तो नदियों के साथ-साथ राजनीतिक रंग भी बदला हुआ नजर आता है. विंध्य पर्वतमाला पार करते ही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का क्षेत्र आता है, जहां बीजेपी का रथ अक्सर धीमा पड़ जाता है.

तमिलनाडु (कावेरी और गोदावरी का क्षेत्र): कावेरी नदी तमिलनाडु की जीवनरेखा है. इस नदी के बेसिन में बीजेपी को अब भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में भारी संघर्ष करना पड़ रहा है. हालिया चुनावों में तमिलनाडु में 'कमल' न खिल पाना इस बात की निशानी है कि द्रविड़ राजनीति के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं है.

क्या है चुनौती?

तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रीय अस्मिता, तमिल भाषा के गौरव और द्रविड़ आंदोलन के इर्द-गिर्द घूमती है. यहां हमेशा डीएमके (DMK) और एआईएडीएमके (AIADMK) के बीच मुकाबला रहता है, लेकिन इस चुनाव में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने बड़ी लकीर खींचकर नया फ्रंट खोल दिया है. इस बेल्ट में बीजेपी को 'उत्तर भारतीय' या 'हिंदी भाषी' पार्टी के रूप में देखा जाता है, जिसे बदलने के लिए पार्टी ने काफी प्रयास किए, लेकिन इसका असर चुनावी नतीजों में नजर नहीं आया है.

केरल (पेरियार और पम्बा का क्षेत्र): पेरियार नदी के किनारे बसे और 'गॉड्स ओन कंट्री' कहलाने वाले केरल में भी बीजेपी को निराशा हाथ लगी है. केरल का राजनीतिक मिजाज देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है. केरल में सत्ता हमेशा वामपंथी गठबंधन (LDF) और कांग्रेस नीत गठबंधन (UDF) के बीच झूलती रहती है. यहां पिछले कुछ साल के दौरान बीजेपी का वोट शेयर भले ही बढ़ा हो, लेकिन सीटों में बदलना भगवा पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रही है. केरल की उच्च साक्षरता दर, अलग तरह की जनसांख्यिकी (Demographics) और मजबूत कैडर-आधारित वामपंथी दल बीजेपी के विस्तार में बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं.


Saffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर

पुडुचेरी: समंदर किनारे की सियासत

दक्षिण भारत के इस कठिन राजनीतिक परिदृश्य में पुडुचेरी दिलचस्प अपवाद बनकर उभरा है. पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर बीजेपी ने यह साबित किया है कि दक्षिण में वह पूरी तरह से खाली हाथ नहीं है. पुडुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन तमिलनाडु से घिरा होने के कारण इसकी भू-राजनीतिक अहमियत है. यहां की जीत से बीजेपी को यह मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है कि दक्षिण में भी उसका गठबंधन स्वीकार्य है. स्थानीय नेताओं को साथ लेकर और सही समीकरण बैठाकर बीजेपी ने पुडुचेरी में जो फॉर्मूला अपनाया, उसे वह भविष्य में अन्य दक्षिणी राज्यों में भी आजमाना चाहेगी.

यह भी पढ़ें: सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
Read More
Published at : 04 May 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
ECI West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Election Results 2026: बंगाल में ‘परिवर्तन’ का महापलट: BJP ने रचा इतिहास, दोहरे शतक पार कैसे सत्ता पर हुई काबिज
बंगाल में ‘परिवर्तन’ का महापलट: BJP ने रचा इतिहास, दोहरे शतक पार कैसे सत्ता पर हुई काबिज
इंडिया
Saffron Wave in India: गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर
गंगा-ब्रह्मपुत्र की धारा पर BJP का 'कब्जा', लेकिन इन नदियों पर नहीं चल रहा सियासी जोर
इंडिया
Bengal Election Results 2026: बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें मुस्लिम बहूल सीटों पर कैसे मारी बाजी
बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें मुस्लिम बहूल सीटों पर कैसे मारी बाजी
इंडिया
Election Results 2026 LIVE: बंगाल में ऐतिहासिक जीत पर धोती कुर्ता में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, लगे जय श्रीराम के नारे
LIVE: बंगाल में ऐतिहासिक जीत पर धोती कुर्ता में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, लगे जय श्रीराम के नारे
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
क्रिकेट
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
राजस्थान
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget