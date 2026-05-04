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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Election Results 2026: बंगाल में ‘परिवर्तन’ का महापलट: BJP ने रचा इतिहास, दोहरे शतक पार कैसे सत्ता पर हुई काबिज

Bengal Election Results 2026: बंगाल में ‘परिवर्तन’ का महापलट: BJP ने रचा इतिहास, दोहरे शतक पार कैसे सत्ता पर हुई काबिज

West Bengal Assembly Election Results 2026: भाजपा ने TMC के 15 साल के शासन के खिलाफ असंतोष को संगठित किया और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व गवर्नेंस जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी नैरेटिव बदला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 May 2026 07:03 PM (IST)
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  • घुसपैठ और सुरक्षा के वादों ने भी भाजपा की जीत में निभाई अहम भूमिका।

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार एक बड़ा मोड़ आया, जब बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 200 सीटों का आंकड़ा तक पहुंच गई. यह जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक धारा में निर्णायक बदलाव का संकेत है. बीजेपी ने टीएमसी के 15 साल के शासन के खिलाफ असंतोष को संगठित किया और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व गवर्नेंस जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी नैरेटिव बदला.

साथ ही मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक पहुंच, आक्रामक केंद्रीय नेतृत्व और सुवेंदु अधिकारी जैसे स्थानीय चेहरों की भूमिका अहम रही. महिलाओं, युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए किए गए वादों ने व्यापक समर्थन जुटाया. सांस्कृतिक पहचान और विकास के संतुलित एजेंडे के साथ बीजेपी ने ‘परिवर्तन’ को ठोस रूप दिया, जिसने मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद कर दिया. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शतक पार कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि रणनीति, नैरेटिव और संगठन की संयुक्त सफलता है. आइए बताते हैं वे 8 बड़े कारण जिन्होंने इस जीत की नींव रखी.

  • रणनीति, चेहरे और नैरेटिव - बंगाल में BJP की जीत के राजनीतिक कारण

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत कई स्तरों पर तैयार की गई राजनीतिक रणनीति का परिणाम रही. पार्टी ने TMC के 15 साल के शासन को केंद्र में रखते हुए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शासन से जुड़े मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाया. ‘कट मनी’ और वसूली आधारित राजनीतिक संस्कृति पर लगातार हमले ने आम मतदाताओं में असंतोष को दिशा दी. इसके उलट, टीएमसी का फोकस चुनाव आयोग और मतदाता सूची जैसे तकनीकी मुद्दों पर रहा, जो जनभावना से जुड़ नहीं सके.

इस चुनाव में सुवेंदु अधिकारी का उभार निर्णायक साबित हुआ. कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे अधिकारी ने भवानीपुर में सीधी चुनौती देकर चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया. यह रणनीति अरविंद केजरीवाल के 2015 मॉडल की याद दिलाती है, जहां शीर्ष नेतृत्व को उसके गढ़ में चुनौती दी गई थी.

साथ ही बीजेपी ने ‘आउटसाइडर’ नैरेटिव को प्रभावी ढंग से पलटा. शमिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में पार्टी ने सांस्कृतिक स्वीकार्यता का संदेश दिया. पीएम मोदी का थंथनिया कालीबाड़ी दौरा, जहां मांसाहारी प्रसाद की परंपरा है, और स्थानीय खान-पान को अपनाने की प्रतीकात्मक राजनीति ने यह धारणा तोड़ी कि बीजेपी बंगाली पहचान के खिलाफ है. इन सभी कारकों ने मिलकर चुनावी समीकरण को बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया.

  • गवर्नेंस का एजेंडा बना गेमचेंजर, बीजेपी को मिला व्यापक समर्थन

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को उसके गवर्नेंस-केंद्रित वादों ने निर्णायक बढ़त दिलाई. पार्टी ने घोषणापत्र में भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने, पारदर्शी भर्ती लागू करने और सिंडिकेट संस्कृति खत्म करने का भरोसा दिया. समान नागरिक संहिता पर स्पष्ट रुख, अवैध गतिविधियों व तस्करी पर सख्ती और केंद्र सरकार की योजनाओं की तेज डिलीवरी का वादा भी प्रमुख रहा. ग्रेटर कोलकाता के विकास और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा ने शहरी और सामाजिक दोनों वर्गों को आकर्षित किया.

दिल्ली की तरह यहां भी सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वर्ग चुनावी समीकरण में अहम साबित हुआ. सूत्रों के मुताबिक, एंटी-इंकम्बेंसी, ‘अधिकारों से वंचित’ होने की भावना और सातवें वेतन आयोग की मांग ने 20 से 50 लाख तक मतदाताओं को प्रभावित किया. इसमें केंद्र और राज्य के कर्मचारी, पेंशनभोगी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा शामिल थे.

इसी कड़ी में अमुत शाह ने परिवर्तन यात्रा के दौरान सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू करने और सरकारी नौकरियों में रिक्तियां भरने का वादा किया. इन ठोस गवर्नेंस संकेतों ने बदलाव की उम्मीद को मजबूत किया.

यह भी पढ़ेंः West Bengal Election Results 2026: ‘मोदीमय हुआ भारत, बंगाल में उठी भगवा की आंधी’, BJP ने शेयर किया NDA शासित राज्यों का नक्शा

  • महिला वोट बना निर्णायक, बीजेपी के पैकेज ने बदला समीकरण

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में महिलाओं के लिए घोषित व्यापक पैकेज निर्णायक कारक बनकर उभरा. पार्टी ने 3,000 रुपये मासिक सहायता, दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड, महिला पुलिस बटालियन और नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा किया. इसके साथ मुफ्त शिक्षा, परिवहन सुविधाएं, बाल विवाह पर रोक और पीड़ितों को कानूनी सहायता जैसे ठोस उपायों ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया. यह पैकेज सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और अवसर का समग्र संदेश देता नजर आया, जिसने मतदाताओं को प्रभावित किया.

राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने की पहल ने भी इस नैरेटिव को मजबूती दी. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष को ‘महिला विरोधी’ बताने वाला संदेश जमीनी स्तर पर असरदार रहा. शुरुआती आकलनों में संकेत हैं कि महिलाओं का वोट शेयर करीब पांच प्रतिशत तक बीजेपी के पक्ष में झुका है. राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के लगभग बराबर होने के कारण यह बदलाव चुनावी परिणामों में निर्णायक साबित हुआ.

  • अर्थव्यवस्था और खेती पर फोकस, रोजगार व MSP वादों ने दिलाई बढ़त

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि से जुड़े वादों का मजबूत असर दिखाई दिया. पार्टी ने निवेश-अनुकूल नीतियों, सिंगूर जैसे औद्योगिक हब के विकास और एमएसएमई सेक्टर के पुनर्जीवन का रोडमैप पेश किया. चाय, जूट, डेयरी और मत्स्य उद्योग के आधुनिकीकरण के साथ निर्यात और लॉजिस्टिक्स पर जोर देकर रोजगार सृजन की स्पष्ट दिशा दी गई. दार्जिलिंग चाय की ब्रांडिंग और चाय बागानों के पुनरुद्धार को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने का भरोसा भी दिया गया.

साथ ही किसानों के लिए MSP के दायरे को बढ़ाने और सीधे खातों में भुगतान की योजना ने बिचौलियों की भूमिका कम करने का संदेश दिया. भंडारण, सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के वादों के साथ मत्स्य और डेयरी सेक्टर के विस्तार पर भी जोर रहा. इन पहलों ने ग्रामीण आय बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद जगाई, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों में बीजेपी के पक्ष में समर्थन मजबूत हुआ.

  • युवा, संस्कृति और समावेशन का संगम - BJP के पक्ष में बना निर्णायक माहौल

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में युवाओं, संस्कृति और समावेशी विकास से जुड़े वादों ने मिलकर मजबूत आधार तैयार किया. पार्टी ने एक करोड़ नौकरियों, ₹3,000 बेरोजगारी भत्ते और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का वादा कर युवाओं के बीच भरोसा पैदा किया. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सपोर्ट जैसे कदमों ने अवसरों के विस्तार का संकेत दिया, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित रोजगार पर जोर ने युवा मतदाताओं को जोड़ा.

इसके साथ सामाजिक न्याय का एजेंडा भी उतना ही प्रभावी रहा. SC/ST/OBC समुदायों के लिए विशेष समर्थन, वित्तीय समावेशन और शरणार्थियों के पुनर्वास जैसे वादों ने हाशिए पर खड़े वर्गों में भरोसा मजबूत किया. यह दृष्टिकोण केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि अधिकार और अवसर के संतुलन पर आधारित रहा.

सांस्कृतिक मोर्चे पर वंदे मातरम् म्यूजियम, बंगाली विरासत के संरक्षण और त्योहारों को सांस्कृतिक सर्किट से जोड़ने की योजना ने पहचान और गौरव की भावना को साधा. पर्यटन से जुड़े विकास ने इसे आर्थिक आयाम भी दिया. इन तीनों पहलुओं का संयोजन बीजेपी के पक्ष में व्यापक समर्थन जुटाने में निर्णायक साबित हुआ.

यह भी पढ़ेंः West Bengal Assembly Elections Result 2026: हर जगह भगवा, फिर भी इन इलाकों में अपना किला महफूज रख ले गईं ममता बनर्जी

  • स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, भरोसे का एजेंडा बना निर्णायक

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े वादों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पार्टी ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने, मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम चलाने और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार का भरोसा दिया. सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर ने ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा की. बेहतर स्वास्थ्य ढांचे का वादा सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा था, जिसने मतदाताओं को प्रभावित किया.

शिक्षा के मोर्चे पर बीजेपी ने नई शिक्षा नीति (NEP) लागू करने, शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और IIT, IIM व AIIMS जैसे संस्थानों की स्थापना का वादा किया. डिजिटल शिक्षा और तकनीक आधारित सीखने की दिशा में कदमों ने छात्रों और अभिभावकों के बीच भरोसा बढ़ाया. यह एजेंडा सिर्फ शिक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजगार और अवसरों के विस्तार से भी जुड़ा था. स्वास्थ्य और शिक्षा के इस संयुक्त फोकस ने बीजेपी के पक्ष में व्यापक समर्थन तैयार किया.

  • इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और पर्यावरण का संतुलन - BJP की जीत का विकास मॉडल

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे बुनियादी ढांचे, पर्यटन और पर्यावरण से जुड़ा संतुलित विकास एजेंडा अहम कारक बनकर उभरा. पार्टी ने सड़कों, पुलों और हाईवे के विस्तार के साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का स्पष्ट रोडमैप पेश किया. एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को विकसित कर निवेश और व्यापार को गति देने की योजना ने उद्योग और रोजगार दोनों को साधने की कोशिश की. खासतौर पर उत्तर बंगाल पर फोकस रखते हुए क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का संदेश दिया गया, जिससे लंबे समय से उपेक्षित इलाकों में उम्मीद जगी.

पर्यटन को भी आर्थिक इंजन के रूप में पेश किया गया. हेरिटेज और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, तटीय और धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने के वादों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का भरोसा दिया. इससे छोटे व्यवसायों, कारीगरों और सेवा क्षेत्र को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद बनी. पर्यटन को संस्कृति और अर्थव्यवस्था से जोड़ने की इस रणनीति ने युवाओं और स्थानीय समुदायों में सकारात्मक माहौल तैयार किया.

इसके साथ पर्यावरण संरक्षण को विकास के साथ जोड़ने की कोशिश भी स्पष्ट दिखी. सुंदरबन क्षेत्र के संरक्षण, वनों की सुरक्षा और जलवायु बदलाव से निपटने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंस पर जोर दिया गया. तटीय इलाकों में बढ़ते खतरे और प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में यह वादा सीधे लोगों की सुरक्षा और आजीविका से जुड़ा नजर आया.

  • घुसपैठ पर सख्ती का वादा बना चुनावी टर्निंग पॉइंट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र में रखकर स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया. पार्टी ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई, एनआरसी जैसी व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया. यह मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहचान, जनसंख्या संतुलन और स्थानीय संसाधनों पर दबाव जैसे व्यापक सवालों से भी जुड़ा रहा.

रिकॉर्ड मतदान और उसके बाद बीजेपी की बंपर बढ़त के बीच पार्टी का दावा है कि सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर इस दिशा में ठोस कार्रवाई शुरू की जाएगी. इस वादे ने खासकर सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित किया. सुरक्षा और पहचान के इस एजेंडे ने चुनावी ध्रुवीकरण को तेज करते हुए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

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Published at : 04 May 2026 07:03 PM (IST)
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