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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Kerala CM VD Satheesan: केरल के भावी मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कार्डिनल क्लेमिस बावा का आशीर्वाद लिया

Kerala CM VD Satheesan: केरल के भावी मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कार्डिनल क्लेमिस बावा का आशीर्वाद लिया

Kerala VD Satheesan: 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण से एक दिन पहले वीडी सतीशन ने क्लेमिस बावा का आशीर्वाद और हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त कीं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 18 May 2026 09:49 AM (IST)
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केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण से एक दिन पहले कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने रविवार को प्रख्यात क्लेमिस बावा (मोरन मोर बेसिलियोस कार्डिनल क्लेमिस) से मुलाकात की.

कार्डिनल वर्तमान में सिरो-मलंकरा कैथोलिक चर्च के मेजर आर्कबिशप-कैथोलिकोस और तिरुवनंतपुरम के मेजर आर्कबिशप के रूप में कार्यरत हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सतीशन ने कहा कि कल केरल के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले क्लेमिस बावा का आशीर्वाद और हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त कीं.

कांग्रेस नेता ने कहा कि कार्डिनल क्लेमिस बावा के विश्वास और शुभकामनाओं भरे शब्द 'अत्यंत शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत' हैं. ईश्वरीय दायित्व की भावना के साथ, मैं समावेशी शासन सुनिश्चित करने, सभी समुदायों का सम्मान करने और केरल के विकास और प्रगति को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हूं.

इस बीच, सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ, मंत्रिमंडल गठन को लेकर अंतिम दौर की चर्चा रविवार को समाप्त हो गई. गठबंधन के सहयोगियों और नेतृत्व के बीच सुबह से ही गहन विचार-विमर्श जारी रहा.

कांग्रेस प्रतिनिधि और केरल प्रभारी दीपा दासमुंशी ने पुष्टि की कि चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं. नया प्रशासन मुख्यमंत्री सहित 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ कार्यभार संभालेगा, जो राज्य में अधिकतम अनुमत संख्या है. राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद सहित 11 मंत्री पद मिलने की संभावना है.

हालांकि कई कांग्रेस उम्मीदवारों पर व्यापक सहमति बन चुकी है, लेकिन गठबंधन सहयोगियों के साथ उनके मंत्री पदों को लेकर बातचीत अभी जारी है. कांग्रेस खेमे से जिन नामों को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनमें वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला शामिल हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय का प्रभार मिलने की उम्मीद है. इनके अलावा, राज्य पार्टी प्रमुख सनी जोसेफ, के. मुरलीधरन, थिरुवनचूर राधाकृष्णन, ए.पी. अनिल कुमार, पी.सी. विष्णुनाथ, एम. लिजू, चांडी ओमन और बिंदू कृष्णा के नाम भी शामिल हैं.

Published at : 18 May 2026 09:49 AM (IST)
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