हैदराबाद अंतर्गत जुबली हिल्स विधानसभा के उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बोराबंडा के पोलिंग बूथ पर उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BRS के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और जल्द ही ये एक झड़प में बदल गई. यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गरमाहट अपने चरम पर है.

BRS की उम्मीदवार मागांती सुनिता गोपीनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता उन्हें बूथ के पास टेबल लगाने से बलपूर्वक रोक रहे थे. उनके अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की. सुनिता गोपीनाथ ने खुले तौर पर पुलिस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेने और उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया.

पुलिस ने समझा बुझाकर कराया मामला शांत

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि वे अपने कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने वाले ऐसे किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगी. हालांकि पुलिस ने समय पर हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों के बीच चल रहे इस विवाद को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया. दूसरी ओर, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए GHMC कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी आर.वी. कर्नान ने जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए एर्रगड्डा में डॉन बॉस्को स्कूल में स्थापित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आम जनता को बिना किसी परेशानी के मतदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि सुबह मतदान शुरू होने पर 11 केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में खराबी आई थी, लेकिन तुरंत समस्या को ठीक करके मतदान को फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है.

कमिश्नर कर्नान ने निरीक्षण ऐसे समय में किया है जब बोराबंडा जैसी जगहों पर राजनीतिक दलों के बीच तनाव और झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे.

ये भी पढ़ें

दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?