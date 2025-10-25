हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावDistrictशेड्यूलउम्मीदवारआगामी चुनावचुनाव परिणाम 2020
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025'बिहार को सस्ता डेटा नहीं, बाहर गया अपना बेटा वापस चाहिए', पीके का NDA सरकार पर तंज

'बिहार को सस्ता डेटा नहीं, बाहर गया अपना बेटा वापस चाहिए', पीके का NDA सरकार पर तंज

जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने शनिवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को सस्ता डेटा (मोबाइल इंटरनेट) नहीं, रोजगार के लिए बाहर गया अपना बेटा वापस चाहिए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 25 Oct 2025 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को कहा कि बिहार को सस्ता डेटा (मोबाइल इंटरनेट) नहीं, रोजगार के लिए बाहर गया अपना बेटा वापस चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और बिहार में सत्ता पर काबिज दल युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहे हैं.

पूर्वी चंपारण के ढाका में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (RJD) की सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है, जबकि राज्य के युवाओं को बेहतर अवसरों की तलाश में बाहर पलायन करना पड़ रहा है.

सम्मानजनक रोजगार के लिए जनसुराज की लड़ाई

प्रशांत किशोर ने कहा, ‘बिहार को सस्ता डेटा नहीं, अपना बेटा वापस चाहिए, जो रोजगार के लिए बाहर गया है.’ जनसुराज के संस्थापक ने कहा कि उनकी लड़ाई बिहार को एक विकसित और सक्षम राज्य बनाने की है, जहां युवाओं को अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार मिल सके.

प्रशांत ने मुस्लिम मतदाताओं से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, 'अपने हक के साथ खड़े होकर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए. अमित शाह को बताना चाहिए कि सात हत्या के आरोपी बिहार के उपमुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं.’ उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सम्राट चौधरी की तरफ था.

प्रशांत किशोर का भाजपा पर आरोप

इससे पहले, शुक्रवार को पश्चिमी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किशोर ने कहा था कि पहले बिहार में बूथ लूटने की घटनाएं होती थीं, लेकिन अब अमित शाह उम्मीदवार लूट रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनसुराज पार्टी के तीन से चार संभावित प्रत्याशियों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की है.

बता दें कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बागी उम्मीदवार अनूप कुमार श्रीवास्तव का समर्थन करने की शुक्रवार को घोषणा की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने भाजपा के दबाव में चुनाव मैदान से नाम वापस ले लिया है.

ये भी पढ़ें:- 'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह

Published at : 25 Oct 2025 08:29 PM (IST)
Tags :
PM Modi Jansuraj PRASHANT KISHOR AMIT SHAH BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
इंडिया
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
इंडिया
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो वायरल, बाइक सवार के नशे में होने का दावा
बॉलीवुड
53 की उम्र में भी 25 जैसी खूबसूरती की मालकिन हैं रवीना टंडन, 20 साल की बेटी राशा को देती हैं टक्कर
53 की उम्र में भी 25 जैसी खूबसूरती की मालकिन हैं रवीना, 20 साल की बेटी राशा को देती हैं टक्कर
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia Grand Mufti: अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget