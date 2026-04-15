'मैं हर तरह से टीम के लिए...', RCB के गेंदबाज रासिख सलाम ने दिया ये कैसा बयान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के युवा तेज गेंदबाज रासिख सलाम डार टीम की जीत में योगदान देकर काफी खुश हैं. रासिख का कहना है कि वह आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करते रहना चाहते हैं. बुधवार को एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के साथ होनी है.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आखिरी मुकाबले में रासिख सलाम का प्रदर्शन गेंद से शानदार रहा था. उन्होंने हाई-स्कोरिंग मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2.5 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर नमन धीर का विकेट अपने नाम किया था. आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18 रनों से जीत दर्ज की थी और इस समय टीम प्वाइंट्स टेबल पर 6 प्वाइंट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है.

एलएसजी के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए रासिख ने कहा, "मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली जीत हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और एक टीम के तौर पर हम काफी आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं. हमारी भूमिकाएं और हमें क्या करना है, इस बारे में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं, और हम बुधवार को अपने घरेलू मैदान पर खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं."

आईपीएल में लंबे समय बाद वापसी करने के बारे में रासिख ने कहा, "मैं काफी समय बाद आईपीएल का कोई मैच खेल रहा था, लेकिन मेरी तैयारी का तरीका वही रहा. पिछले एक साल में हमने जो कड़ी मेहनत की है, वह सब मैच की अलग-अलग स्थितियों के लिए खुद को तैयार करने के बारे में थी और पिछले मैच में मैंने अपनी बनाई हुई योजनाओं को मैदान पर उतारने पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया."

रासिख एक अनुभवी गेंदबाजी अटैक का हिस्सा हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और क्रुणाल पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. टीम में अपनी भूमिका और हेजलवुड की मौजूदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं हमेशा टीम की मदद करना चाहता हूं. हेजलवुड एक बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं और टीम का एक अहम हिस्सा हैं. मैं जहां भी हो सके, टीम के लिए अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करता हूं."

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस समय प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है और एलएसजी के खिलाफ जीत दर्ज करके टीम टेबल में पहले स्थान पर पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, एलएसजी दो जीत और दो हार के साथ प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आरसीबी का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से आरसीबी ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि एलएसजी ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। पिछले सीजन आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच हुई भिड़ंत में आरसीबी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.

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