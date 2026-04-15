हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026IPL 2026: 'मैं हर तरह से टीम के लिए...', RCB के गेंदबाज रासिख सलाम ने दिया ये कैसा बयान

IPL 2026: 'मैं हर तरह से टीम के लिए...', RCB के गेंदबाज रासिख सलाम ने दिया ये कैसा बयान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के युवा तेज गेंदबाज रासिख सलाम डार टीम की जीत में योगदान देकर काफी खुश हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 15 Apr 2026 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के युवा तेज गेंदबाज रासिख सलाम डार टीम की जीत में योगदान देकर काफी खुश हैं. रासिख का कहना है कि वह आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करते रहना चाहते हैं. बुधवार को एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के साथ होनी है.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आखिरी मुकाबले में रासिख सलाम का प्रदर्शन गेंद से शानदार रहा था. उन्होंने हाई-स्कोरिंग मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2.5 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर नमन धीर का विकेट अपने नाम किया था. आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18 रनों से जीत दर्ज की थी और इस समय टीम प्वाइंट्स टेबल पर 6 प्वाइंट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है.

एलएसजी के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए रासिख ने कहा, "मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली जीत हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और एक टीम के तौर पर हम काफी आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं. हमारी भूमिकाएं और हमें क्या करना है, इस बारे में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं, और हम बुधवार को अपने घरेलू मैदान पर खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं."

आईपीएल में लंबे समय बाद वापसी करने के बारे में रासिख ने कहा, "मैं काफी समय बाद आईपीएल का कोई मैच खेल रहा था, लेकिन मेरी तैयारी का तरीका वही रहा. पिछले एक साल में हमने जो कड़ी मेहनत की है, वह सब मैच की अलग-अलग स्थितियों के लिए खुद को तैयार करने के बारे में थी और पिछले मैच में मैंने अपनी बनाई हुई योजनाओं को मैदान पर उतारने पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया."

रासिख एक अनुभवी गेंदबाजी अटैक का हिस्सा हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और क्रुणाल पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. टीम में अपनी भूमिका और हेजलवुड की मौजूदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं हमेशा टीम की मदद करना चाहता हूं. हेजलवुड एक बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं और टीम का एक अहम हिस्सा हैं. मैं जहां भी हो सके, टीम के लिए अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करता हूं."

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस समय प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है और एलएसजी के खिलाफ जीत दर्ज करके टीम टेबल में पहले स्थान पर पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, एलएसजी दो जीत और दो हार के साथ प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आरसीबी का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से आरसीबी ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि एलएसजी ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। पिछले सीजन आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच हुई भिड़ंत में आरसीबी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.

यह भी पढ़ें- क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला

Published at : 15 Apr 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Rasikh Salam Dar IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: दार्जिलिंग को बंगाल से अलग किए जाने को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, जानिए बंगाल में क्या किया वादा
Live: दार्जिलिंग को बंगाल से अलग किए जाने को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, जानिए बंगाल में क्या किया वादा
चुनाव 2026
IPL 2026: 'मैं हर तरह से टीम के लिए...', RCB के गेंदबाज रासिख सलाम ने दिया ये कैसा बयान
'मैं हर तरह से टीम के लिए...', RCB के गेंदबाज रासिख सलाम ने दिया ये कैसा बयान
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप-'वे वफादारों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे'
LIVE: राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप-'वे वफादारों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे'
चुनाव 2026
'दीदी को टाटा कहने का समय', अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, घुसपैठ और बॉर्डर फेंसिंग को लेकर किये ये बड़े वादे
'दीदी को टाटा कहने का समय', अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, घुसपैठ और बॉर्डर फेंसिंग को लेकर किये ये बड़े वादे
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Talks: चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, लखनऊ से नोएडा तक बढ़ा तापमान, हीटवेव की भी चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, लखनऊ से नोएडा तक बढ़ा तापमान, हीटवेव की भी चेतावनी
विश्व
US-Iran War: 'रातों-रात खत्म...', ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान
'रातों-रात खत्म...', ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान
टेलीविजन
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
आईपीएल 2026
CSK Vs KKR: शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स अब आगे क्या करेगी?
CSK Vs KKR: शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स अब आगे क्या करेगी?
दिल्ली NCR
Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
नौकरी
भारत की खुफिया एजेंसी RAW में कैसे भर्ती होते हैं जासूस, क्या इसकी अलग से निकलती है वैकेंसी?
भारत की खुफिया एजेंसी RAW में कैसे भर्ती होते हैं जासूस, क्या इसकी अलग से निकलती है वैकेंसी?
राजस्थान
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट जगह पर नहीं होगें सरकारी कार्यक्रम, कांग्रेस ने उठाए सवाल
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट जगह पर नहीं होगें सरकारी कार्यक्रम, कांग्रेस ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget