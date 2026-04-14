हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला

क्या विराट कोहली हुए चोटिल? नए वीडियो ने बढ़ाई RCB की टेंशन, जानें पूरा मामला

Virat Kohli to Miss RCB vs LSG Match: विराट कोहली का नया वीडियो सामने आया है, जिससे उनके अगले मैच में खेलने पर सवालिया निशान लग गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली ने अगले मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टेंशन बढ़ा दी है. RCB का अगला मैच 15 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा, जो बेंगलुरू स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा. चिन्नास्वामी स्टेडियम में विराट को बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर चलते देखा गया, जिसने उनकी फिटनेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

15 अप्रैल को होने वाले मैच से पूर्व लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा किया है. इस वीडियो में विराट कोहली को बाएं पैर पर पट्टी बांधे देखा गया. उन्होंने मैदान पर न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी केन विलियमसन से मुलाकात की. वहीं उन्होंने लखनऊ टीम के कप्तान ऋषभ पंत को गले भी लगाया.

बेंगलुरू का पिछला मैच मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने अर्धशतक लगाया था. मगर मैदान से जाते समय उन्हें टखने में चोट आने की खबर सामने आई थी. इस कारण उनके अगले मैच में खेलने पर सवालिया निशान लग गए थे. खैर विराट नेट्स में अभ्यास करने आए, लेकिन उनके घुटने पर पट्टी बंधी हुई थी. उन्होंने बल्लेबाजी का जमकर अभ्यास किया. 

विराट कोहली के IPL 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने चार मैचों में 179 रन बनाए हैं. इस सीजन उनका औसत 59.66 का रहा है. पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 38 गेंद में 50 रन बनाए थे. मुंबई के खिलाफ आउट होने के बाद वो खुद से बहुत निराश दिखे थे. उन्होंने ग्लव्स और फिर हेलमेट भी जमीन पर देकर मारा था.

पूरे सीजन की बात करें तो अभी पॉइंट्स टेबल में RCB तीसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 4 मैचों में तीन जीत दर्ज की हैं और केवल एक हार मिली है. आरसीबी पर इस बार डिफेंडिंग चैंपियन होने का दबाव है.

यह भी पढ़ें:

SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 14 Apr 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
LSG RCB VIRAT KOHLI LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 CSK vs KKR Live Score: रिंकू सिंह भी आउट, 90 रन पर कोलकाता का छठा विकेट गिरा; नामुमकिन सा लगने लगा चेज
LIVE: रिंकू सिंह भी आउट, 90 रन पर कोलकाता का छठा विकेट गिरा; नामुमकिन सा लगने लगा चेज
आईपीएल 2026
डेथ ओवरों में निकला CSK की बैटिंग का दम, सैमसन-म्हात्रे चले, दुबे-गायकवाड़ फ्लॉप, KKR को 193 का लक्ष्य
डेथ ओवरों में निकला CSK की बैटिंग का दम, सैमसन-म्हात्रे चले, दुबे-गायकवाड़ फ्लॉप, KKR को 193 का लक्ष्य
आईपीएल 2026
SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस
SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस
आईपीएल 2026
टीम इंडिया में किसकी जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी? BCCI बहुत जल्द देगी इंटरनेशनल डेब्यू का मौका
टीम इंडिया में किसकी जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी? BCCI बहुत जल्द देगी इंटरनेशनल डेब्यू का मौका
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कुमार के हटते ही ये क्या! एक्शन में अनंत सिंह, अब सम्राट चौधरी से करेंगे बात, जानिए मामला
नीतीश कुमार के हटते ही ये क्या! एक्शन में आए अनंत सिंह, अब सम्राट चौधरी से करेंगे बात
इंडिया
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
विश्व
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
टेलीविजन
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
आईपीएल 2026
SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस
SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
Home Tips
Kitchen Safety Tips: चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget