चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को जम्मू और कश्मीर समेत सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की. सभी सीटों पर मतदान 11 नवंबर 2025 को एक ही दिन होगा, जबकि मतों की गिनती और नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी.

इन उपचुनावों की जरूरत कई कारणों से पड़ी है. इनमें कुछ सीटों पर विधायकों के इस्तीफे, कुछ पर मौजूदा प्रतिनिधियों की मृत्यु और कुछ पर अयोग्यता के कारण रिक्ति शामिल है. चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही इन क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

जम्मू और कश्मीर में दो सीटों पर उपचुनाव होंगे. पहली सीट 27-बुडगाम की है, जो उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे से खाली हुई है. दूसरी सीट 77-नागरोथा है, जहां देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं.

राजस्थान की 193-अंता सीट कंवरलाल की अयोग्यता के कारण रिक्त हुई है.

झारखंड में 45-घाटशिला (अनुसूचित जनजाति) सीट रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद खाली पड़ी है.

तेलंगाना की 61-जुबली हिल्स सीट मागंती गोपीनाथ के निधन के चलते खाली हुई है.

पंजाब में 21-तरन तारन सीट डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद उपचुनाव के लिए जा रही है.

मिजोरम की 2-डंपा (अनुसूचित जनजाति) सीट लालरिनट्लुआगा सेलिया की मृत्यु के कारण खाली हुई है.

ओडिशा की 71-नुआपड़ा सीट राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद खाली हुई है.

नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया के लिए विस्तृत कार्यक्रम भी तय किया है. सभी सीटों के लिए गजट अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी. जम्मू और कश्मीर तथा ओडिशा की सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होगी. झारखंड, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना की सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर तय की गई है और इन राज्यों में उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर होगी. राजस्थान की अंता सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर रखी गई है, जबकि उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे.