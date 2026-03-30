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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026रोजगार से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता... असम विधानसभा को लेकर 31 मार्च को जारी होगा BJP का संकल्प पत्र

रोजगार से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता... असम विधानसभा को लेकर 31 मार्च को जारी होगा BJP का संकल्प पत्र

BJP Assam Manifesto: असम विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र मंगलवार, 31 अप्रैल को जारी करेगी. ये युवाओं, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहने वाला है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: शिवम | Updated at : 30 Mar 2026 02:24 PM (IST)
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असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 31 मार्च को जारी करेगी अपना संकल्प पत्र. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण असम के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगी. संकल्प पत्र में विकास और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाया गया है. संकल्प पत्र युवाओं, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहने वाला है.

संकल्प पत्र में बीजेपी युवाओं को रोजगार देने को लेकर बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है. संकल्प पत्र में 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का वादा शामिल किए जाने की तैयारी है. इसके अलावा 10 लाख शिक्षित युवाओं को उद्यमिता के लिए ₹2 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता देने की योजना भी प्रस्तावित है. जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके.

भूमि और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर भी संकल्प पत्र में घोषणा करने की तैयारी है. वन और सरकारी जमीनों को वापस लेने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखने का संकल्प पत्र में उल्लेख किया जा सकता है. साथ ही असम की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को मजबूत करने पर विशेष जोर रहने की संभावना है. शिक्षा के क्षेत्र में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान और निजी क्षेत्र के शिक्षकों को आर्थिक सहायता देने जैसे बड़े ऐलान भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, जिन्हें एक अहम कदम माना जा रहा है.

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाई-एंड ईको-टूरिज्म सर्किट विकसित करने और होमस्टे स्कीम के जरिए लोगों की आय बढ़ाने की योजना पर भी फोकस रहने की उम्मीद है. इसके अलावा, राज्य के संतों और महान व्यक्तित्वों से जुड़े स्थलों पर विश्वस्तरीय स्मारक और कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया जा सकता है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 30 Mar 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Bharatiya Janata Party BJP Sankalp Patra Assam Elections BJP BJP MANIFESTO
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