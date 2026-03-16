पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए CPIM ने जारी की पहली लिस्ट, 192 प्रत्याशियों का किया ऐलान

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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए CPIM ने जारी की 192 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए CPIM ने जारी की 192 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

West Bengal CPIM Candidate List: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सीपीआई (एम) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली सूची में 192 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Mar 2026 05:58 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सीपीआई (एम) ने 192 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है.

मदारीहाट (एससी) से सुभास लोहार, जलपाईगुड़ी (एससी) से देबराज बर्मन, राजगंज (एससी) से खरेंद्र नाथ रॉय, कूचबिहार उत्तर (एससी) से सीपीआई (एम) के प्रणय कारजी, कूचबिहार दक्षिण से एआईएफबी के नजमुल आलम सरकार, सीतलकुची (एससी) से सीपीआई (एम) के नवदीप्ति अधिकारी, दिनहाटा से एआईएफबी  के बिकास मंडल, नताबरी से सीपीआई (एम) के धनंजय राव (एससी) को प्रत्याशी बनाया गया है.

कुमारग्राम (ST) से आरएसपी के  किशोर मिंज, फलाकाटा (एससी) से सीपीआई (एम) के कमल किशोर रॉय, धूपगुड़ी (एससी) से माकपा के निरंजन रॉय, डाबग्राम-फुलबाड़ी से सीपीआई (एम) के दिलीप सिंह, मल (अनुसूचित जनजाति)सीट से सीपीआई (एम) के  मनु उरांव, नागराकाटा (एसटी) से सीपीआई (एम) के  दिलकुमार उरांव, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) से सीपीआई (एम) के झरेन रॉय, सिलीगुड़ी से  सीपीआई (एम) के शरदिंदु चक्रवर्ती उम्मीदवार होंगे.

गोलपोखर से  एआईएफबी के जुबेर आलम, चाकुलिया से एआईएफबी के अमजद अली, हेमताबाद (एससी) से सीपीआई (एम) के तनुश्री दास, कल्लागंज (एससी) से  सीपीआई (एम) के हिरुबाला रॉय, रायगंज से सीपीआई (एम) के जिबानंद सिंह,  इताहार से  भाकपा के सुदीप्त दास, कुशमंडी (एससी), से आरएसपी के ज्योतिर्मय रॉय, कुमारगंज से सीपीआई (एम) के मोफज्जल हुसैन, बालुरघाट से आरएसपी के अर्नब चौधरी, तपन (ST) से आरएसपी के बप्पै हरो गंगारामपुर (एससी) से सीपीआई (एम) के बिप्लब बर्मन प्रत्याशी होंगे.


पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए CPIM ने जारी की 192 उम्मीदवारों की पहली लिस्टपश्चिम बंगाल चुनाव के लिए CPIM ने जारी की 192 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर, सीपीआई (एम) नेता और वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा, 'आज हम केवल वाम मोर्चा के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित करेंगे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के उम्मीदवार वाम मोर्चा के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार हमारा सहयोगी इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) था, वे भी चुनाव लड़ेंगे. "

राज्य विधानसभा चुनावों पर, सीपीआई (एम) नेता और वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा, 'इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हमने इस काम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है. इस विधानसभा चुनाव के संबंध में, उत्तर बंगाल के जिलों से लेकर दक्षिण बंगाल के सभी जिलों तक हमने हर जगह राजनीतिक प्रचार करने की योजना बनाई है.'

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

Published at : 16 Mar 2026 05:09 PM (IST)
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