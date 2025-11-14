हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Buxar Election Result: बक्सर जिले की ये सीट बचाने में कामयाब रही RJD, बाकी 3 सीटों पर क्या है NDA की स्थिति?

Buxar Election Result: बक्सर जिले की ये सीट बचाने में कामयाब रही RJD, बाकी 3 सीटों पर क्या है NDA की स्थिति?

Bihar Election Results: बक्सर जिले में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि यहां आरजेडी ब्रह्मपुर सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन जीत का अंतर कम हुआ है.

By : अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

Buxar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस बार बक्सर जिले की 4 प्रमुख सीटों पर बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. गठबंधन ने कांग्रेस और वामदल के कब्जे वाली सीटों को छीन लिया है, जबकि आरजेडी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है. जानिए कौन जीता-कौन हारा.

बीजेपी और जेडीयू का शानदार प्रदर्शन

बक्सर: बीजेपी के आनंद मिश्रा ने कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को 28,353 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

राजपुर (सुरक्षित): जेडीयू के संतोष कुमार निराला ने कांग्रेस के विश्वनाथ राम को 6,068 वोटों से हराया.

डुमरांव: जेडीयू के राहुल कुमार सिंह ने सीपीआई (एम) के डॉ. अजीत कुमार सिंह को 2,105 वोटों के करीबी अंतर से हराया.

ब्रह्मपुर: आरजेडी के शंभू नाथ यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के हुलास पांडे को 2,392 वोटों के मामूली अंतर से हराया.

विधानसभा चुनाव 2020: पिछली बार कौन जीता, कौन हारा?

सीट का नाम 2020 में विजेता पार्टी 2020 में उपविजेता पार्टी जीत का अंतर
बक्सर

संजय कुमार तिवारी

 

 

INC

 

 

परशुराम चौबे

 

 

BJP

 

 

3,892

 

 
राजपुर (सुरक्षित)

विश्वनाथ राम

 

 

INC

 

 

संतोष कुमार निराला

 

 

जेडीयू

 

 

21,204

 

 
डुमरांव

अजीत कुमार सिंह

 

 

CPI(ML)(L)

 

 

अंजुम आरा

 

 

जेडीयू

 

 

24,415

 

 
ब्रह्मपुर

शंभू नाथ यादव

 

 

RJD

 

 

हुलास पांडे

 

 

LJP

 

 

51,141

 

 

विधानसभा चुनाव 2020 में इन चारों सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, और CPI (ML) का दबदबा था, जो 2025 में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने तोड़ दिया है. बक्सर और राजपुर सीटें कांग्रेस के कब्जे से बीजेपी और जेडीयू के पास चली गईं. वहीं, डुमरांव की सीट सीपीआई एम के हाथ से निकलकर जेडीयू के पास चली गई, जो वामपंथी दलों के लिए बड़ा झटका है.

अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे आरजेडी के शंभू नाथ यादव

 

हालांकि ब्रह्मपुर सीट पर आरजेडी के शंभू नाथ यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी जीत का अंतर (2,392 वोट) 2020 के मुकाबले (51,141 वोट) काफी कम हो गया है. बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने पिछली बार कांग्रेस और वामदल के कब्जे वाली तीन सीटों को सीधे तौर पर छीनकर अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है.

 

Published at : 14 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Tags :
Buxar Bihar Election 2025 BUXAR NEWS Bihar Election Result 2025 Bihar Districts Result
