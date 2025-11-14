(Source: ECI | ABP NEWS)
Katihar Election Results 2025: कटिहार में बीजेपी का दबदबा, दो सीटों पर जीती जेडीयू, जानें बाकी का हाल
Bihar Election Results 2025: बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं. इनमें कटिहार, कदवा, कोढ़ा, बलरामपुर, प्राणपुर, बरारी और मनिहारी शामिल हैं. आइए जानते हैं किस सीट पर कौन-सी पार्टी जीती है.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं. कटिहार जिले में बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया है. बीजेपी ने कटिहार की 7 में से तीन सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं दो सीटों पर जेडीयू, एक सीट कांग्रेस और एक सीट एलजेपी के नाम हुई है. आइए जानते हैं किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया और कौन पिछड़ गया.
कटिहार
कटिहार सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हो गया है. तारकिशोर पांडे को 1 लाख 255 वोट मिले है और उन्होंने 22 हजार 154 मतों से विकासशील इंसान पार्टी के सौरव कुमार अग्रवाल को हरा दिया है.
कदवा
कदवा सीट इस बार जेडीयू के हाथ आ गई है. दुलाल चंद गोस्वामी ने 99 हजार 274 वोट हासिल किए हैं और 18 हजार 368 वोटों से कांग्रेस के शकील अहमद खान को शिकस्त दे दी है.
बलरामपुर
लोक जनशक्ति पार्टी की संगीता देवी 80 हजार 459 वोटों के साथ बलरामपुर सीट जीत गई हैं. सिर्फ 389 वोटों के अंतर से उन्होंने AIMIM के मोहम्मद आदिल हुसैन को हरा दिया है.
प्राणपुर
बीजेपी से निशा सिंह एक बार फिर प्राणपुर सीट जीत गई हैं. उन्हें 1 लाख 8 हजार 565 वोट मिले हैं और 7 हजार 752 वोटों के साथ उन्होंने आरजेडी की इशरत परवीन को पछाड़ दिया है.
मनिहारी
मनिहारी में एक बार फिर कांग्रेस के मनोहर प्रसाद की जीत हो गई है. 1 लाख 14 हजार 754 वोट हासिल करके और 15 हजार 168 वोटों के अंतर से उन्होंने जेडीयू के शंभू कुमार सुमन को हरा दिया है.
बरारी
जेडीयू के बिजय सिंह ने 1 लाख 7 हजार 842 वोटों के साथ एक बार फिर बरारी सीट अपने नाम कर ली है. उन्होंने 10 हजार 984 वोटों के अंतर से कांग्रेस की उम्मीदवार तौकीर आलम को मात दे दी है.
कोढ़ा
कोढ़ा सीट पर एक बार फिर बीजेपी की कविता देवी ने जीत दर्जी की है. उन्हें 1 लाख 23 हजार 495 वोट मिले हैं. 22 हजार 257 वोटों के अंतर से उन्होंने कांग्रेस की पूनम कुमारी को शिकस्त दे दी है.
2020 के बिहार चुनावों के नतीजे
- कटिहार- बीजेपी के तारा किशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रसाद को 10 हजार 519 वोटों से हराया था.
- कदवा- कांग्रेस के शकील अहमद खान ने एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को 32 हजार 402 वोटों से हरा दिया था.
- बलरामपुर- कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट) के महबूब आलम ने विकासशील इंसान पार्टी के बरुण कुमार झा को 53 हजार 597 मतों से शिकस्त दे दी थी.
- प्राणपुर- बीजेपी की निशा सिंह ने कांग्रेस के तौकीर आलम को 2 हजार 972 वोटों से हराया था.
- मनिहारी- कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह ने जेडीयू के शंभू कुमार सुमन को 21 हजार 209 वोटों से मात दे दी थी.
- बरारी- जेडीयू के बिजय सिंह ने आरजेडी के नीरज कुमार को 10 हजार 438 वोटों से पीछे छोड़ दिया था.
- कोढ़ा- बीजेपी की कविता देवी ने कांग्रेस की पूनम कुमारी को 28 हजार 943 वोटों से हरा दिया था.
