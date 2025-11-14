हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025'सुशासन की जीत, सामाजिक न्याय की जीत', बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद PM मोदी का पहला रिएक्शन

'सुशासन की जीत, सामाजिक न्याय की जीत', बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद PM मोदी का पहला रिएक्शन

Bihar Election Result 2025: पीएम मोदी ने बिहार की जनता को अलग-अलग क्षेत्रों में और भी बेहतर काम करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर वोट किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. पीएम मोदी ने कहा कि यह विकास और सुशासन की जीत हुई है. उन्होंने कहा, "यह सामाजिक न्याय और जन-कल्याण की भावना की जीत है. बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है. यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा."

एनडीए के सभी दलों को पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दलों को बधाई दी. उन्होंने कहा, "एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है. लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है. मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं."

जनता ने विकास के एजेंडे पर किया वोट: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अनुसार जनता ने विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर वोट किया. उन्होंने कहा, "मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है. उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया. मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं."

पीएम मोदी ने बिहार की जनता को अलग-अलग क्षेत्रों में और भी बेहतर काम करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा, "आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले."

एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही

बिहार चुनाव के अभी तक के रुझानों में एनडीए 202 सीटों पर आगे है और थोड़ी देर में जीतों का आंकड़ा भी जारी कर दिया जाएगा. बीजेपी इस चुनाव में अभी तक 91 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी उभरती नजर आ रही है. वहीं जेडीयू 83, एलजेपी (आर) 19, हम 5 और आरएलएम 4 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है.

Published at : 14 Nov 2025 05:06 PM (IST)
PM Modi Breaking News Abp News NITISH KUMAR Bihar Assembly Election Result 2025
