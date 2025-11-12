बिहार में दोनों फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं. लगभग हर एग्जिट पोल एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहा है. हालांकि, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देता दिख रहा है, लेकिन बहुमत की बात करें तो एग्जिट पोल्स में उसके ज्यादा करीब एनडीए नजर आ रहा है. इस बीच एक पोल में ऐसी चीज देखने को मिली है, जिससे बीजेपी और नीतीश की जेडीयू का बड़ा झटका लग सकता है.

न्यूज पिंच-एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है. सर्वे के अनुसार एक ओर जहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को 121 सीटों पर जीत मिल सकती है. वहीं, महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आती दिख रही हैं.

न्यूज पिंच-एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए की 121 और महागठबंधन की 119 सीटों में 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है. इसके अलावा अन्यों के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं. इस हिसाब से किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है.

किस गठबंधन को कितनी सीटें?

एनडीए- 121 (+/- 6 सीट)

महागठबंधन- 119 (+/- 6 सीट)

अन्य- 3-5 (+/- 2 सीट)

किस गठबंधन को कितना वोट प्रतिशत?

एनडीए- 38.4%

महागठबंधन- 39.2%

जन सुराज पार्टी- 12.7%

अन्य- 9.8%

एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें?

बीजेपी- 85-93 सीट

जेडीयू- 25-31 सीट

एलजेपीआर- 2-4 सीट

हम- 0-1 सीट

महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें?

आरजेडी- 89-97 सीट

कांग्रेस- 14-21 सीट

वीआईपी- 2-3 सीट

सीपीआई- 1-2 सीट

सीपीआईएमएल- 2-5 सीट

सीपीएम- 1-2 सीट

एग्जिट पोल में बताया गया कि आरजेडी 89-97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है. वहीं, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 85-93 सीटें अपने नाम कर सकती है, जबकि जेडीयू के खाते में 25-31 सीटें, लोजपा को 2-4 और हम को 0-1 सीट मिल सकती है. वहीं, महागठबंधन की पार्टी कांग्रेस को 14-21, वीआईपी को 2-3, सीपीआई को 1-2, सीपीआई(एमएल)एल को 2-5 और सीपीआईएम को 1-2 सीटें मिल सकती हैं.