बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Exit Poll 2025: बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार! वो इकलौता सर्वे, जिसने दिया नीतीश कुमार को झटका

Bihar Exit Poll 2025: बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार! वो इकलौता सर्वे, जिसने दिया नीतीश कुमार को झटका

बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में NDA और महागठबंधन के बीच दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं. ज्यादातर सर्वे NDA को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन Journo Mirror के सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 12 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जारी हुए तमाम एग्जिट पोल्स और सर्वे में राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प होता जा रहा है. जहां ज्यादातर सर्वे एनडीए (NDA) को बढ़त दिखा रहे हैं, वहीं एक सर्वे ऐसा भी सामने आया है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है. Journo Mirror के सर्वे में महागठबंधन (MGB) को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है.

Journo Mirror ने बदला समीकरण

Journo Mirror के अनुसार, महागठबंधन को इस बार 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि NDA को सिर्फ 100 से 110 सीटों तक सीमित बताया गया है. यह अनुमान बाकी सभी सर्वे से बिल्कुल उलटा है. इस सर्वे में दावा किया गया है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और राज्य में एक नया समीकरण बन सकता है.

बाकी सर्वे में NDA आगे

हालांकि, अन्य प्रमुख सर्वे एजेंसियों जैसे P-Marq, Peoples Pulse, DV Research, Matrize IANS, Chanakya, Poll Diary और Praja Poll Analytics ने NDA को बहुमत के करीब या उससे ऊपर दिखाया है. इनमें NDA को 130 से 209 सीटों तक का अनुमान मिला है, जबकि महागठबंधन को 32 से 108 सीटों के बीच सीमित बताया गया है.

Source NDA MGB (महागठबंधन) OTH (अन्य)
Matrize IANS 147–167 70–90 2–6
Chanakya 130–138 100–108 3–5
Poll Diary 184–209 32–49 1–5
Praja Poll Analytics 186 50 7
Polstrat 133–148 87–102 3–5
TIF Research 145–163 76–95 0–1
JVC 135–150 88–103 3–6
Peoples Insight 133–148 87–102 3–6
Peoples Pulse 133–159 75–101 2–13
P-Marq 142–162 80–98 1–7
DV Research 137–152 83–98 3–12
Journo Mirror 100–110 130–140 3–7
Poll of Polls (Average) 131–157 80–93 3–6

2020 में किस पार्टी को मिली थीं कितनी सीटें?

बिहार विधानसभा चुनावों में पिछली बार यानी 2020 में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी. उस समय एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थीं, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर सफलता मिली थी.

पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 74 सीटें, जदयू को 43 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को 4 सीटें और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) को भी 4 सीटें मिली थीं.

वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी. कांग्रेस को 19 सीटें, सीपीआई (एमएल) को 12 सीटें, जबकि AIMIM और अन्य दलों को 5 सीटें मिली थीं.

ये भी पढ़ें-

Poll of Polls: बिहार में नीतीशे कुमार हैं...! एग्जिट पोल में NDA की बल्ले-बल्ले, महागठबंधन की उम्मीदें भी बरकरार

Published at : 12 Nov 2025 08:01 AM (IST)
Tags :
Exit Poll Result Bihar Assembly Election 2025 NDA Vs Mahagathbandhan Journo Mirror Survey
और पढ़ें
Embed widget