Bihar Election Result 2025: बिहार की उन सीटों का क्या रहा रिजल्ट जहां से मैदान में थे सबसे अमीर उम्मीदवार? जानें

Bihar Election Result 2025: बिहार की उन सीटों का क्या रहा रिजल्ट जहां से मैदान में थे सबसे अमीर उम्मीदवार? जानें

Bihar Assembly Election Result 2025: मनोरमा देवी बिहार की सबसे अमीर महिला उम्मीदवार हैं, वह बेलागंज सीट से जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरी थीं. उनकी नेटवर्थ 75 करोड़ रुपये है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 14 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर एनडीए बहुमत हासिल करके सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है. बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2,600 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, जिसमें किसी को सफलता मिली तो किसी को नाकमयाबी. इस बीच राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवार भी काफी चर्चा में रहे. आइए जानते हैं कि बिहार की उन सीटों का रिजल्ट क्या रहा, जिन पर राज्य के सबसे अमीर कैंडीडेट खड़े थे.

बिहार के सबसे अमीर उम्मीवारों में पहले नंबर पर रण कौशल प्रताप सिंह हैं, जो लौरिया सीट से मैदान में थे. उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के टिकट पर चुनाव लड़ा. उनके पास 368 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है. उन्हें 69544  वोट मिले और वह ये चुनाव हार गए हैं. दूसरे नंबर पर गुरुआ से प्रत्याशी नीतीश कुमार हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये है. वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLP) के टिकट पर चुनाव लड़े. वह कुल 1148 वोटों के साथ 8वें नंबर पर रहे.

तीसरे नंबर पर मुंगेर सीट से प्रत्याशी कुमार पांडेय हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा. उनकी कुल संपत्ति 170 करोड़ रुपये है और वह 18,750 वोटों के साथ चुनाव जीत गए हैं. चौथे हैं राज किशोर गुप्ता, जिनकी नेटवर्थ 137 करोड़ रुपये है. उन्होंने निर्दलीय महाराजगंज सीट से चुनाव लड़ा था. उन्हें मात्र 2902 वोट मिले.

पांचवें हैं अनंत कुमार सिंह. इनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपये है. इन्होंने मकोमा सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) से चुनाव लड़ा था और वह 28206 वोटों के साथ चुनाव जीत गए हैं. छठे नंबर पर डॉ. कुमार पुष्पांजय हैं. उन्होंने बारबीघा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उनके पास कुल 94 करोड़ रुपये की संपत्ति है और उन्हें 61882 वोट मिले हैं. वह यह सीट जीत गए हैं.

सातवें नंबर पर तारापुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अरुण कुमार हैं, जिनके पास कुल 83 करोड़ रुपये की संपत्ति है. वह यह सीट हार गए हैं और उन्हें कुल 76637 वोट मिले. आठवें नंबर पर संदीप कुमार सिंह हैं, जिनके पास कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपये की संपत्ति है. उन्होंने जन सुराज पार्टी के टिकट पर मनेर सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें कुल 3980 वोट मिले.

नौंवे नंबर पर मनोरमा देवी हैं, जो बेलागंज सीट से जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरी थीं. उनकी नेटवर्थ 75 करोड़ रुपये है और वह कुल 2882 वोटों के साथ चुनाव जीत गई हैं. दसवें नंबर पर दीपक यादव हैं, जो नरकाटियागंज सीट से चुनाव लड़ रहे थे. उन्हें आरजेडी ने टिकट दिया था. दीपक यादव की नेटवर्थ 70 करोड़ रुपये है और वह 26458 वोटों से चुनाव हार गए हैं.

Published at : 14 Nov 2025 11:40 PM (IST)
