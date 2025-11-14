बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को सुबह से मतगणना जारी है. रुझानों में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है. इस बीच एक गरीब उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति वाले कैंडिडेट्स को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं. पीपरा विधानसभा सीट से मैदान में उतरे राजमंगल प्रसाद चौथे नंबर पर बढ़त बनाए हुए हैं.

राजमंगल प्रसाद की कुल नेटवर्थ सिर्फ दो हजार रुपये है, लेकिन उनसे आगे जो तीन उम्मीदवार हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं, जिनके पास कुल 2.4 करोड़ रुपये की संपत्ति है और कोई देनदारी नहीं है.

59 वर्षीय श्याम बाबू प्रसाद 12वीं पास हैं और उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हैं. दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट) (CPI-M) के प्रत्याशी राजमंगल प्रसाद हैं, जिनकी नेटवर्थ 2.2 करोड़ रुपये है और इन पर चार लाख रुपयों की देनदारी है. उनकी उम्र 52 साल है और वह 10वीं तक पढ़े हैं.

तीसरे नंबर पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सुबोध कुमार हैं, जिनके पास कुल 10.4 करोड़ की संपत्ति है और इन पर कोई देनदारी नहीं है. 47 साल के सुबोध कुमार ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है. श्याम बाबू प्रसाद यादव 15,706 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. दूसरे नंबर पर राजमंगल प्रसाद 12,243 वोटों से आगे हैं, तीसरे जनसुराज पार्टी के सुबोध कुमार 1,500 वोटों से आगे चल रहे हैं और पीपरा सीट के सबसे गरीब उम्मीदवार रामजंगल प्रसाद 737 वोटों से आगे हैं. राजमंगल प्रसाद निर्दलीय मैदान में उतरे हैं.

बिहार की 243 विधानसीटों पर 2,600 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा. इन 2,600 उम्मीदवारों में से 1,081 कैंडिडेट्स के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कई ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने हलफनामे में सिर्फ 1-2 हजार या 5-6 हजार रुपये तक की नेटवर्थ की घोषणा की. एक और उम्मीदवार सुनील कुमार चौधरी अपनी नेटवर्थ को लेकर काफी चर्चाओं में रहे. पीरपैंती सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार चौधरी ने चुनावी हलफनामे में जीरो नेटवर्थ की घोषणा की थी. उनके पास कोई नौकरी नहीं है और न ही इनकम का कोई जरिया है.