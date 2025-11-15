Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसके साथ ही बीजेपी ने भी इतिहास रच दिया है. बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी 89 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि जदयू को 85 सीटें मिली हैं. वहीं, महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-एसपी) की नेता और सांसद सुप्रिया सुले का भी बयान सामने आया है.

बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बधाई दी. मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो जीता वही सिकंदर. उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देती हूं और हम अपनी हार का विश्लेषण करेंगे.

#WATCH | Mumbai | On NDA winning the Bihar elections, NCP-SCP MP Supriya Sule says, "...'Jo Jeeta Wohi Sikandar'. I congratulate Nitish Kumar on their landslide victory. We will do an analysis of our defeat..."(14.11) pic.twitter.com/vWluDwEOHF — ANI (@ANI) November 15, 2025

'जीत का असली श्रेय नीतीश कुमार को जाता है'

सुप्रिया सुले ने कहा कि बिहार में मिला एकतरफा जनादेश सभी के लिए हैरान करने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इस बड़ी जीत का असली श्रेय निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है. उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार हमेशा चलती रहती है. मैं नीतीश कुमार को इस शानदार जनादेश के लिए दिल से बधाई देती हूं. उन्होंने माना कि इस चुनाव में राजग ने विपक्षी गठबंधन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है.

'नीतीश कुमार ने ही पूरे चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया'

एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया है और मौजूदा नतीजों से यह बात साफ दिखती है. उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने ही पूरे चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया और इसलिए यह जीत मुख्य रूप से उनकी है. उन्होंने आगे कहा कि कई सर्वे कह रहे थे कि बिहार चुनाव में इस बार कड़ा मुकाबला होगा. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव कवर करने वाले कई पत्रकारों और प्रचार में काम कर रहे लोगों ने मुझे बताया कि बिहार के लोगों में नीतीश कुमार के लिए काफी सम्मान और प्यार है.

