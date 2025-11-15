Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी 89 सीट जीतने में कामयाब रही. वहीं, नीतीश कुमार की जदयू को 85 सीटें मिलीं. राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. कुछ उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड नंबर से जीत दर्ज की है, जबकि कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं, जो सबसे कम मार्जिन से जीते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों में पहला नाम जेडीयू के प्रत्याशी रामचरण साह का है, जो संदेश विधानसभा सीट पर सिर्फ 27 वोटों के अंतर से जीते हैं. उन्हें 80,598 वोट मिले हैं. वहीं, आरजेडी के दीपू सिंह को 80,571 वोट मिले हैं. इस सीट पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी वोट कटवा साबित हुई, क्योंकि जेएसपी के राजीव रंजन राज को मात्र 6040 वोट मिले.

मामूली अंतर से हारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता

वामपंथियों का गढ़ मानी जाने वाली अगिआंव विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महेश पासवान महज 95 वोटों के मार्जिन से जीते हैं. बता दें कि महेश को 69412 वोट मिले, जबकि उनसे हारने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन को 69317 वोट मि्ले.

AIMIM की बढ़ सकती थी एक और सीट

इसी तरह बलरामपुर विधानसभा सीट से एलजेपी (रामविलास) प्रत्याशी संगीता देवी 389 वोटों के मार्जिन से जीतीं. उन्होंने AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल हुसैन को शिकस्त दी. संगीता देवी को 80459 वोट मिले. बख्तियारपुर विधानसभा सीट से लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अरुण कुमार महज 981 वोटों से जीते. उन्हें 88520 वोट मिले, जबकि RJD प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार को 87539 वोट मिले.

राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत बोधगया सीट से 881 वोटों से जीते. उन्हें 100236 वोट मिले. उन्होंने एलजेपी (रामविलास) प्रत्याशी श्यामदेव पासवान को हराया, जिन्हें 99355 वोट मिले. चनपटिया से कांग्रेस के अभिषेक रंजन 602 वोटों से जीते. उन्हें 87538 वोट मिले. उन्होंने बीजेपी के उमाकांत सिंह को हराया, जिन्हें 86936 वोट मिले.

ढाका से मामूली अंतर से जीती RJD

ढाका सीट से 112727 वोट हासिल करने वाले आरजेडी प्रत्याशी फैसल रहमान 178 वोटों से जीते. उन्होंने बीजेपी के पवन कुमार जैसवाल को हराया, जिन्हें 112549 वोट मिले. बिहार की फारबिसगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास 221 वोटों से जीते. उन्होंने बीजेपी के विद्या सागर केशरी को शिकस्त दी, जिन्हें 119893 वोट मिले.

ये भी पढ़ें

'नेशनल चाइल्ड को नाराज करने के लिए माफी...', किसी नेता का नाम लिए बिना विनोद तावड़े ने ली चुटकी