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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bengal Election 2026: मतदान के बीच अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान- 'जनता नहीं चाहती टीएमसी की सरकार, जीत तो...'

Bengal Election 2026: मतदान के बीच अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान- 'जनता नहीं चाहती टीएमसी की सरकार, जीत तो...'

Bengal Election 2026: आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 23 Apr 2026 09:46 AM (IST)
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Bengal Election 2026: आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं. पश्चिम बंगाल की जनता ने तय किया है कि इस बार टीएमसी सरकार नहीं चाहिए.

आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने गुरुवार को अपने क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट किया। कड़ी सुरक्षा के बीच वे मतदान केंद्र पहुंचीं और अपने मत का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि हमें जीत को लेकर पूरा विश्वास है. पूरा आसनसोल दक्षिण मेरा एक परिवार है. हम आश्वस्त हैं कि चुनाव में जीत होगी. यह जीत पूरे बंगाल में देखने को मिलेगी.

राज्य में कोई भी ममता बनर्जी की सरकार नहीं चाहता है-अग्निमित्रा

एसआईआर के बाद पहली बार मतदान को लेकर अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'एसआईआर में गलत मतदाताओं के नाम हटाए गए. आसनसोल दक्षिण विधानसभा में भी काफी नाम काटे गए हैं. हालांकि, राज्य में कोई भी ममता बनर्जी की सरकार नहीं चाहता है.'

यह भी पढ़ें: Exclusive: हार रहीं दीदी, बंगाल चुनाव से पहले शाह का बड़ा दावा- बताया सत्ता में आने पर क्या करेगी BJP

चुनाव में गड़बड़ी की आशंकाएं जताते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'बमबाजी हो सकती है. बिजली भी काटी जा सकती है. यह बंगाल में होता आया है. टीएमसी एक अपराधियों की पार्टी है. बाहर से भी बड़ी संख्या में अपराधी आसनसोल में आए हैं. खड़गपुर का एक बड़ा अपराधी नदीम भी यहां आया है. चुनाव आयोग को यह सब देखना होगा. हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहिए.'

आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा उम्मीदवार ने आगे कहा, 'दो दिन पहले सर्वे के नाम पर मेरे खिलाफ एक पेपर में गलत आंकड़े छपवाए गए. इस पेपर पर रेलवे स्टेशन पर भी बांटने की तैयारी की जा चुकी थी. हमने उन लोगों को पकड़ा. मतदाताओं के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की एक कोशिश की गई थी. इस तरह की राजनीति सिर्फ टीएमसी कर सकती है.'

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'इसका चुनाव में एक बड़ा असर महिलाओं की तरफ से देखा जाएगा. इस विधेयक के पास न होने से महिलाओं को बड़ा नुकसान हुआ है. इसकी कारण महिलाएं ईवीएम के जरिए अपना जवाब देंगी.'

यह भी पढ़ें- West Bengal Elections ED Raid: बंगाल में नुसरत जहां समेत ED की रडार पर कौन-कौन, 24 घंटों में ताबड़तोड़ छापे, कोलकाता के DCP लापता

Published at : 23 Apr 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Agnimitra Paul Assembly Election 2026 Bengal Election 2026
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