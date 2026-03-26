Congress Candidate Mahananda Sarkar nomination papers rejected: असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. बरपेटा सीट से पार्टी के उम्मीदवार महानंदा सरकार का नामांकन पत्र बुधवार को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया.

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, सरकार के नामांकन पत्र को ‘फॉर्म-ए’ में पाई गई गड़बड़ियों के कारण अमान्य घोषित किया गया. यह फॉर्म मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार होने का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेज में पाई गई विसंगतियों के चलते नामांकन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत रद्द किया गया.

एक अधिकारी ने कहा, “जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद बरपेटा से कांग्रेस उम्मीदवार महानंद सरकार का नामांकन फॉर्म-ए में अनियमितताओं के कारण खारिज कर दिया गया है.”

इस फैसले के बाद कांग्रेस बरपेटा में एक महत्वपूर्ण मुकाबले से मतदान से पहले ही बाहर हो गई है, जिससे पार्टी की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है.

सूत्रों के मुताबिक, फॉर्म-ए में गड़बड़ी सत्यापन के दौरान सामने आई, जिसके बाद इस पर आपत्ति दर्ज की गई और विस्तृत जांच की गई. सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से दलीलें पेश की गईं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने आपत्तियों को सही मानते हुए नामांकन खारिज कर दिया.

हालांकि, इस मामले में कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने इसे “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया है और कहा है कि वे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना भी शामिल है.

बरपेटा को राजनीतिक रूप से अहम सीट माना जाता है और इस घटनाक्रम के बाद यहां का चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है, जिससे अन्य उम्मीदवारों को फायदा मिल सकता है.

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