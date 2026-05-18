बीजेपी ने EC से कौन सा चुनाव स्थगित करने की मांग की, कहा- हमारे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा'

पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इकाई ने रविवार को राज्य चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को शिकायत सौंपकर फिरोजपुर जिले के मुदकी नगर परिषद चुनाव स्थगित करने की मांग की. शिकायत में बड़े पैमाने पर हिंसा, धमकियों, नामांकन पत्र दाखिल करने में बाधा डालने और पुलिस तंत्र के पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग का हवाला दिया गया है.

भाजपा कार्यालय सचिव सुनील दत्त भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत शिकायत में पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा उम्मीदवारों सहित विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाया गया, उन पर हमला किया गया और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा गैरकानूनी रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया.

भाजपा ने कहा कि 16 मई को गुरप्रीत सिंह सेखों के नेतृत्व में हथियारबंद समर्थकों ने कथित तौर पर मुदकी में नामांकन केंद्र के आसपास आतंक फैलाया, जिसके परिणामस्वरूप कई उम्मीदवार और समर्थक घायल हो गए.

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस अधिकारी मूकदर्शक बने रहे और निष्पक्ष नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में विफल रहे.

शिकायत में यह भी बताया गया कि नामांकन केंद्र के पास हिंसा और बाधा उत्पन्न करने के मामले में जनता के भारी विरोध के बाद ही 17 मई को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई और इसमें लगभग 300 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं.

भाजपा ने फिरोजपुर में संबंधित अधिकारियों को तत्काल हटाने और स्थानांतरित करने के साथ-साथ पूरी घटना की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है.

पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नामांकन दाखिल करने से कथित तौर पर रोके गए उम्मीदवारों को अवसर देने की भी मांग की है.

भाजपा ने कहा कि भय, धमकी और हिंसा के माहौल में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता, और उसने जोर देकर कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए.

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भाजपा ने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया कि मुडकी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां बहाल होने तक चुनाव स्थगित कर दिए जाएं.

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