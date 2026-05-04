असम की कौन सी वो सीट, जहां चुनाव आयोग के रुझानों में हेमंत सोरेन की JMM चल रही आगे

Assam Assembly Election Results 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 के ताजा रुझानों में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. जहां अधिकांश सीटों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच मुकाबला है, वहीं विधानसभा क्षेत्र नंबर 45 भेरगांव सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बढ़त बनाकर सबका ध्यान खींचा है.

चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे राउंड (2/15) की गिनती तक JMM के उम्मीदवार प्रभात दास पनिका 7700 वोटों के साथ 331 वोटों से आगे चल रहे हैं. शुरुआती रुझानों में यह सीट फिलहाल JMM के पक्ष में जाती दिख रही है.

अन्य उम्मीदवारों की स्थिति

भेरगांव सीट पर बाकी उम्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार है

महेश्वर बारो 7369 वोटों के साथ 331 वोटों से पीछे हैं.

नर्सन बोरों (Bodoland Peoples Front) को 1893 वोट मिले हैं और वे 5807 वोटों से पीछे हैं.

यूनाइटेड पीपल्स पार्टी (लिबरल) के उम्मीदवार को 1220 वोट मिले हैं और वे 6480 वोटों से पीछे हैं.

कांग्रेस की अंचुला ग्वरा दैमरी को 262 वोट मिले हैं और वे 7438 वोटों से पीछे हैं.

दीपक राजबोंगशी (गना सुरक्षा पार्टी) को 194 वोट मिले हैं और वे 7506 वोटों से पीछे हैं.

बिनॉय कुमार बसुमतारी (Voters Party International) को 159 वोट मिले हैं और वे 7541 वोटों से पीछे हैं.

सुब्रत शिल को 139 वोट मिले हैं और वे 7561 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

स्वर्णलता चालिहा को 292 वोट मिले हैं और वे 7408 वोटों से पीछे हैं.

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कुल सीटों का रुझान