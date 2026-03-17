हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलमहाराष्ट्र रिजल्ट लाइवआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assam Assembly Election 2026: AIUDF ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इस सीट से चुनाव लड़ेंगे पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल

Assam Assembly Election 2026: AIUDF ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इस सीट से चुनाव लड़ेंगे पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल

AIUDF 2ND candidate list: असम विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (AIUDF) ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी मुखिया बदरुद्दीन अजमल भी चुनाव लड़ेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 17 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (AIUDF) ने मंगलवार (17 मार्च) को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. इससे पहले 9 मार्च को पार्टी की ओर से जारी की गई थी, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकंडी सीट से चुनाव लड़ेंगे. असम में मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई 2026 को होगी.

AIUDF ने किसे दिया टिकट

अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (AIUDF) की दूसरी लिस्ट में तीन मौजूदा विधायकों हाफिज बशीर अहमद (गोलपारा पूर्व), नजरुल हक (धुबरी) और अशरफुल हुसैन (चेंगा) को फिर टिकट दिया गया है. वहीं, खुद भी पूर्व विधायक अजमल बिन्नाकंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों में मजीबुर रहमान (दलगांव), अब्दुल अजीज (समागुरी), मुसुखा बसुमतारी (बिजनी), मुकुट दास (राहा) और अनुप कृष्ण दास तालुकदार (रामकृष्ण नगर) शामिल हैं.

पहली लिस्ट में इसके तीन मौजूदा विधायक अमीनुल इस्लाम, हाफिज रफीकुल इस्लाम और निजानुर रहमान, जो रूपाहिहाट, मंडिया और गौरीपुर विधानसभा सीट से जीते थे.

अकेले चुनाव लड़ रही AIUDF

एआईयूडीएफ किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हालांकि इसने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी. अजमल ने पहले कहा था कि पार्टी आगामी चुनावों में 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बता दें कि असम में एक फेज में अ 9 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि 4 मई, 2026 को नतीजे घोषित होंगे.

किस पार्टी के कितने विधायक?

निवर्तमान विधानसभा में, सत्तारूढ़ भाजपा की संख्या 64 है, जबकि उसके सहयोगी एजीपी के नौ विधायक, यूपीपीएल के सात और बीपीएफ के तीन विधायक हैं. विपक्ष में, कांग्रेस के 26 सदस्य, एआईयूडीएफ के 15 सदस्य और सीपीआई (एम) का एक विधायक है, एक निर्दलीय विधायक भी है. कांग्रेस और माकपा के अलावा, विपक्षी गठबंधन के अन्य सदस्य असम जातीय परिषद, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस और भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन हैं.

Published at : 17 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
AIUDF Badruddin Ajmal Assam Assembly Election 2026 Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Assam Assembly Election 2026: AIUDF ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इस सीट से चुनाव लड़ेंगे पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल
AIUDF ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इस सीट से चुनाव लड़ेंगे पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल
चुनाव 2026
कौन हैं सोफिया फिरदौस, मुस्लिम MLA ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को दिया झटका
कौन हैं सोफिया फिरदौस, बागी मुस्लिम विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का बिगाड़ा खेल
चुनाव 2026
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार में राज्यसभा चुनाव में RJD की हार के बाद सफाईयों का दौर, कांग्रेस विधायक ने कहा- हिना शहाब...
Live: बिहार में राज्यसभा चुनाव में RJD की हार के बाद सफाईयों का दौर, कांग्रेस विधायक ने कहा- हिना शहाब...
चुनाव 2026
राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान, AD सिंह की हार का कारण कौन?
राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान, AD सिंह की हार का कारण कौन?
Advertisement

वीडियोज

Tum se Tum Tak:😲Aryavardhan के लिए Anu की अग्नि परीक्षा, 48 घंटे में साबित करना होगा अपने आप को
LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
LPG Gas Crisis: Hormuz के रास्ते में 22 जहाज अटके, धीरे-धीरे होगी एंट्री | Iran Israel War Breaking
Iran Vs US-Israel War: नेतन्याहू और ट्रंप अकेले पड़े! सहयोगियों ने ठुकराई अपील | Strait of Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
कौन हैं सोफिया फिरदौस, मुस्लिम MLA ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को दिया झटका
कौन हैं सोफिया फिरदौस, बागी मुस्लिम विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का बिगाड़ा खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
बॉलीवुड
40 दिन का री-शूट, नए गाना हुआ एड! सलमान खान की 'मातृभूमि' में हुए ये बदलाव
40 दिन का री-शूट, नए गाना हुआ एड! सलमान खान की 'मातृभूमि' में हुए ये बदलाव
क्रिकेट
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
विश्व
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
यूटिलिटी
इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
हेल्थ
Lean Fatty Liver Disease: बाहर से फिट, अंदर से अनफिट? दुबले लोगों में तेजी से बढ़ रहा 'साइलेंट' फैटी लिवर, एक्सपर्ट से जानें कारण
बाहर से फिट, अंदर से अनफिट? दुबले लोगों में तेजी से बढ़ रहा 'साइलेंट' फैटी लिवर, एक्सपर्ट से जानें कारण
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget