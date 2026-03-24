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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assam Assembly elections 2026: असम चुनाव के लिए 9 अप्रैल को छुट्टी घोषित, वोटिंग के लिए मिलेगी खास सुविधा

Assam Assembly elections 2026: असम चुनाव के लिए 9 अप्रैल को छुट्टी घोषित, वोटिंग के लिए मिलेगी खास सुविधा

Assam Assembly elections 2026: असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है. इस फैसले को वोटिंग बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 02:23 PM (IST)
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असम में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया है. आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, मतदान वाले दिन सरकारी और गैर-सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय, बैंक और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव एमएस मणिवन्न की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह सार्वजनिक अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है. इसका उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी बाधा के मतदान प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना है.

श्रम कल्याण विभाग की अधिसूचना

इसी के साथ श्रम कल्याण विभाग ने भी अलग से अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 9 अप्रैल को सभी फैक्ट्रियों, चाय बागानों, दुकानों और सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन प्रतिष्ठानों में पेड हॉलिडे रहेगा. इससे लाखों कामगारों और कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने के लिए समय मिल सकेगा. असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान इसी दिन कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी. चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन दोनों ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं. छुट्टी की घोषणा को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

चुनाव में कई बड़े मुद्दे दांव पर

राजनीतिक रूप से अहम इस चुनाव में कई बड़े मुद्दे दांव पर हैं. ऐसे में सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चुनावी माहौल के बीच अब नजरें 9 अप्रैल के मतदान और 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं.

ये भी पढ़ें: Assam Assembly Election 2026: 'अगर गौरव पाकिस्तान में चुनाव लड़ें तो...', हिमंत बिस्वा सरमा ने कर दिया चौंकाने वाला दावा, क्यों ली मौज?

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 24 Mar 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Assam Assembly Election Assam Assembly Election 2026 Assam Election 2026
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