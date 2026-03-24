Assam Assembly elections 2026: असम चुनाव के लिए 9 अप्रैल को छुट्टी घोषित, वोटिंग के लिए मिलेगी खास सुविधा
Assam Assembly elections 2026: असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है. इस फैसले को वोटिंग बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है.
असम में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया है. आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, मतदान वाले दिन सरकारी और गैर-सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय, बैंक और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव एमएस मणिवन्न की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह सार्वजनिक अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है. इसका उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी बाधा के मतदान प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना है.
श्रम कल्याण विभाग की अधिसूचना
इसी के साथ श्रम कल्याण विभाग ने भी अलग से अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 9 अप्रैल को सभी फैक्ट्रियों, चाय बागानों, दुकानों और सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन प्रतिष्ठानों में पेड हॉलिडे रहेगा. इससे लाखों कामगारों और कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने के लिए समय मिल सकेगा. असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान इसी दिन कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी. चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन दोनों ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं. छुट्टी की घोषणा को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.
चुनाव में कई बड़े मुद्दे दांव पर
राजनीतिक रूप से अहम इस चुनाव में कई बड़े मुद्दे दांव पर हैं. ऐसे में सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चुनावी माहौल के बीच अब नजरें 9 अप्रैल के मतदान और 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं.
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Source: IOCL