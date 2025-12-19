CLAT 2026 की टॉपर बनीं 17 साल की गीताली गुप्ता; पढ़ाई, मेहनत और वायरल रिएक्शन की कहानी

देशभर के लाखों छात्र और छात्राएं लॉ की पढ़ाई में अपना भविष्य बनाने का सपना देखते हैं. इस बार CLAT 2026 के रिजल्ट ने एक नई कहानी गढ़ी है. राजस्थान के श्रीगंगानगर की 17 साल की गीताली गुप्ता ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर इतिहास रच दिया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी सफलता का जश्न मनाती दिख रही हैं.

गीताली ने खुद बताया कि उन्होंने यह कारनामा कैसे कर दिखाया और किस तरह की रणनीति अपनाई. उनकी तैयारी बाकी टॉपर्स से थोड़ी अलग थी, जो उनके परिणाम में भी साफ दिखाई दे रहा है.

परिवार के साथ खुशी का जश्न

गीताली ने 119 में से 112.75 अंक हासिल किए, जिससे उन्हें देशभर में पहला स्थान मिला. रिजल्ट देखने के बाद उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने खुशी में परिवार के साथ जश्न मनाया. उनके पिता ने भगवान का धन्यवाद किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में गीताली की खुशी और उत्साह साफ दिख रहा है.

पढ़ाई की खास रणनीति

गीताली ने दिन-रात पढ़ाई करने के बजाय स्मार्ट तैयारी को अपनाया. उन्होंने घंटों किताबों में डूबने की बजाय अपने दिन के लिए कुछ टास्क तय किए और उन्हें पूरा करने के बाद आराम किया. उन्होंने कभी रातभर पढ़ाई करने की आदत नहीं बनाई. इस रणनीति ने उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया और परीक्षा में टॉप करने में मदद की.

डिबेट और ह्यूमैनिटीज में रुचि

गीताली फिलहाल 12वीं की छात्रा हैं और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से पढ़ रही हैं. उन्होंने लॉ को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें डिबेटिंग, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में रुचि है. अब पहली रैंक हासिल करने के बाद उनकी पहली पसंद एनएलयू बेंगलुरु है. भविष्य में वह कॉरपोरेट लॉ में करियर बनाना चाहती हैं. गीताली को गणित में भी काफी रुचि है. इसी वजह से CLAT में क्वांटिटेटिव सेक्शन में उन्हें काफी मदद मिली. उनके विचार और रणनीति उनकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है.

सोशल मीडिया से दूरी

CLAT की तैयारी के दौरान गीताली ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई. इसके लिए उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया. हालांकि पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूर नहीं रही, लेकिन उन्होंने साल भर में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया. उनका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर था.



