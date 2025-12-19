ब्रिटेन में पढ़ाई का बड़ा मौका, भारतीय छात्रों के लिए GREAT स्कॉलरशिप से खुले नए रास्ते

ब्रिटेन में मास्टर्स या पोस्टग्रेजुएट (PG) डिग्री करने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. ब्रिटिश काउंसिल ने ब्रिटेन सरकार के GREAT ब्रिटेन कैंपेन के साथ मिलकर अकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए GREAT स्कॉलरशिप की घोषणा की है. इस स्कॉलरशिप का मकसद भारत के होनहार छात्रों को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना है, ताकि पढ़ाई का सपना पैसों की कमी की वजह से अधूरा न रह जाए.

ब्रिटिश काउंसिल शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली ब्रिटेन की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो दुनियाभर के छात्रों को पढ़ाई के बेहतर मौके देने के लिए जानी जाती है. GREAT स्कॉलरशिप भी इसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

भारतीय छात्रों को मिलेंगी 12 स्कॉलरशिप

अकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए भारतीय छात्रों को कुल 12 GREAT स्कॉलरशिप दी जाएंगी. इन स्कॉलरशिप के जरिए छात्र ब्रिटेन की कई जानी-मानी यूनिवर्सिटीज में पोस्टग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे.

भारतीय छात्र जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं. एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, नॉर्विच यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स, क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, रॉयल कंजर्वेटरी ऑफ स्कॉटलैंड, रॉयल नॉर्दर्न कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी लाबान कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक एंड डांस, डंडी यूनिवर्सिटी, रीडिंग यूनिवर्सिटी, सरे यूनिवर्सिटी और यूडब्ल्यूई ब्रिस्टल. इन संस्थानों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है और यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए करियर के अच्छे अवसर खुलते हैं.

कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप राशि

हर एक GREAT स्कॉलरशिप की राशि 10 हजार पाउंड है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 12 लाख रुपये के बराबर होती है. यह राशि एक साल के पोस्टग्रेजुएट कोर्स की ट्यूशन फीस भरने के लिए दी जाएगी. हालांकि यह पैसा रहने, खाने या अन्य खर्चों के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ट्यूशन फीस का बोझ कम होना छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

किन कोर्सेज के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप

GREAT स्कॉलरशिप कई तरह के विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है. इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस, साइकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, म्यूजिक और डांस जैसे कोर्स शामिल हैं.

खास बात यह है कि 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जो यह स्कॉलरशिप सिर्फ क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े कोर्सेज के लिए ही दे रही हैं. यानी म्यूजिक, डांस, डिजाइन और आर्ट से जुड़े छात्रों के लिए यह एक शानदार मौका है.

आवेदन कैसे करें

GREAT स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना काफी आसान है. इसके लिए छात्रों को सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां वे पढ़ाई करना चाहते हैं. वहां उन्हें स्कॉलरशिप से जुड़ा एप्लिकेशन लिंक मिल जाएगा. हर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप वेब पेज पर आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी साफ तौर पर दी गई होती है. छात्रों को एप्लिकेशन फॉर्म में अपनी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी, कोर्स डिटेल्स और अन्य जरूरी बातें भरनी होंगी.



यह भी पढ़ें - 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI