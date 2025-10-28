सुप्रीम कोर्ट में बनना है वकील, जान लीजिए कहां और कैसे करनी होती है पढ़ाई?

अगर आप 12वीं के बाद अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं और आपको लगता है कि आपकी बातों में पावर है, न्याय के लिए लड़ना अच्छा लगता है और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वकालत यानी लॉ आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है. बहुत से युवा कानून की पढ़ाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने का सपना देखते हैं. यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जहां देश के सबसे गंभीर, संवैधानिक और ऐतिहासिक मुकदमे लड़े जाते हैं. लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं बन सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने का रास्ता लंबा है, तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए कहां और कैसे पढ़ाई करनी होती है.

सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए कहां पढ़ाई करनी होती है?

सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने की शुरुआत आपकी 12वीं कक्षा से होती है. अगर आप वकालत में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास करनी होगी. इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. जिसमें पहला 5 साल का लॉ कोर्स कर सकते हैं. यह कोर्स उन छात्रों के लिए होता है जो 12वीं के बाद सीधे कानून में करियर बनाना चाहते हैं. इसमें 5 साल में आपको ग्रेजुएशन और कानून दोनों की पढ़ाई एक साथ कराई जाती है. इस कोर्स के लिए आपको CLAT या LSAT India जैसी प्रवेश परीक्षा देनी होती है. इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं. अगर आपने पहले किसी ग्रेजुएशन कर लिया है और अब कानून पढ़ना चाहते हैं, तो आप 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं. इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए भी आपको कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा देनी पड़ती है.

सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए कैसे करें पढ़ाई?

सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए लॉ की पढ़ाई के बाद आपको एक जरूरी परीक्षा देनी होती है. जो कि है AIBE, यह परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया वकील अदालत में वकालत करने के योग्य है या नहीं, वहीं अगर आप सुप्रीम कोर्ट में वकील बनना चाहते हैं, तो पहले जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में काम करना जरूरी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने के लिए आपको Advocate on Record (AOR) परीक्षा पास करनी होती है.

इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से केस दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि कम से कम 5 साल का कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी AOR वकील के साथ 1 साल तक ट्रेनिंग की होनी चाहिए और परीक्षा पास करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 10 मील के दायरे में आपका ऑफिस होना चाहिए. जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, तब आपको सुप्रीम कोर्ट में AOR वकील के रूप में मान्यता मिल जाती है. इसके बाद आप आप सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र रूप से केस लड़ सकते हैं.

