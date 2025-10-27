एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं. वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे अब ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, मां के नाम के दो अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी चार अंक दर्ज करने होंगे.
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से की जाएगी परीक्षा दो शिफ्टों में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी. जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.
रिपोर्टिंग टाइम
पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.
परीक्षा पैटर्न
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर में निम्न विषयों से सवाल आएंगे.
- सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान: 40 प्रश्न
- बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि: 30 प्रश्न
- विज्ञान और सरल अंक गणित: 30 प्रश्न
हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी यानी गलत जवाब पर कोई अंक नहीं कटेगा इसलिए उम्मीदवार सभी सवालों के उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं.
ऐसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- इसके बाद उम्मीदवार भाषा चुनें.
- “Test Admit Card - Police Constable Recruitment Test - 2025” पर क्लिक करें.
- अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, मां के नाम के दो अक्षर, आधार कार्ड के आखिरी चार अंक और सिक्योरिटी कोड डालें.
- फिर उम्मीदवार “Search” पर क्लिक करें.
- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.
यह भी पढ़ें - CBSE EXAM 2026: सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर, एलओसी डेटा में गलती सुधारने का आखिरी मौका आज; तुरंत करें अपडेट
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL