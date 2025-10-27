हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं. वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे अब ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, मां के नाम के दो अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी चार अंक दर्ज करने होंगे.

एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से की जाएगी परीक्षा दो शिफ्टों में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी. जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

रिपोर्टिंग टाइम

पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

परीक्षा पैटर्न

एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर में निम्न विषयों से सवाल आएंगे.

  • सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान: 40 प्रश्न
  • बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि: 30 प्रश्न
  • विज्ञान और सरल अंक गणित: 30 प्रश्न

हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी यानी गलत जवाब पर कोई अंक नहीं कटेगा इसलिए उम्मीदवार सभी सवालों के उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं.

ऐसे करें डाउनलोड

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 02:16 PM (IST)
JOB MP POlice MP Police Admit Card
