अगर आपको कैमरा चलाना और पलों को कैद करना पसंद है तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है.लेकिन सवाल यह है कि इनकी सैलरी कितनी होती है और सेलेक्शन कैसे होता है? आइए जानते हैं...

आजकल क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे मैचों में कैमरे की अहमियत बहुत बढ़ गई है. दर्शक चाहे स्टेडियम में बैठकर देख रहे हों या घर पर टीवी पर, कैमरे के जरिए ही उन्हें खेल का हर रोमांचक पल देखने को मिलता है यही वजह है कि मैचों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वालों की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है

शुरुआत में इस फील्ड में पैसे थोड़े कम मिलते हैं लेकिन जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है कमाई भी दोगुनी-तिगुनी हो जाती है मैच कवर करने वाले फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की कमाई उनके अनुभव, स्किल और काम करने के तरीके पर निर्भर करती है अगर कोई इस फील्ड में नया है और फुल-टाइम काम करता है तो सालाना करीब 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक कमा सकता है.

वहीं जिनके पास अच्छा अनुभव है और जिनका पोर्टफोलियो मजबूत है उनकी कमाई लाखों तक पहुंच सकती है अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी कमाई फिक्स नहीं होती आप अपनी मेहनत और काम की क्वालिटी के हिसाब से क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं कई फोटोग्राफर घंटे या दिन के हिसाब से फीस लेते हैं जबकि कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड रेट रखते हैं खास बात यह है कि इस काम में आप अपने रेट खुद तय कर सकते हैं यही वजह है कि अनुभवी फ्रीलांसर सालाना 10 लाख रुपये से लेकर 17 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी कमा लेते हैं.



योग्यता

आप 12वीं पास हैं तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का सर्टिफिकेट,डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं इसके अलावा इस फील्ड में लाइटिंग, एंगल, स्टोरीटेलिंग और कंपोज़िशन समझना जरूरी है खेल के दौरान तेज़ी से मूवमेंट पकड़ना और सही पल को क्लिक करना सबसे बड़ा टैलेंट है.

मैच या किसी बड़े इवेंट में काम करने के लिए सिर्फ कैमरा पकड़ लेना काफी नहीं होता बल्कि इसके लिए खास योग्यता और तैयारी चाहिए. आपकी पहचान आपका पोर्टफोलियो होता है जितना बेहतर आपका काम होगा उतने अच्छे मौके मिलेंगे इसलिए शुरू से ही अपनी बेस्ट फोटोज और वीडियोज को कलेक्ट करें. इस फील्ड में जुड़ाव बहुत मायने रखता है बड़े फोटोग्राफरों के साथ काम करके या किसी इवेंट में असिस्टेंट बनकर आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और अपने लिए मौके बना सकते हैं.

